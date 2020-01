Cerca de firmarse el duelo entre Román ‘Chocolatito’ González y Khalid Yafai en Texas

Salvador Rodriguez/ESPN

La esperada batalla entre la leyenda del boxeo nicaragüense Román «Chocolatito» González y el británico Khalid Yafai está cerca de cerrarse. Fuentes allegadas a las negociaciones aseguran que están prácticamente a un 95 por ciento de avance, por lo que esperan que pronto lleguen al esperado acuerdo.

La pelea sería el 29 de febrero en The Ford Center at The Star en Frisco, Texas, como parte de una sólida cartelera de Matchroom Boxing, la promotora del año en 2019, y que incluirá el combate en peso welter entre los ex campeones mundiales Mikey García y Jessie Vargas, así como el duelo por el campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), entre el mexicano Julio César «Rey» Martínez, y el invicto galés Jay Harris.

La victoria lograda por Román en apenas dos rounds sobre el filipino Diomel Diocos en diciembre pasado, le permitió colocarse como reemplazo del mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, quien iba a unificar fajas con Yafai el 30 de enero, pero se lesionó de una mano y no pudo protagonizar el encuentro.

Gracias a ello, están muy cerca, quizá a horas, de concretar que Yafai defienda el cetro supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo ante «Chocolatito», con el proyecto de que el ganador se enfrente a Francisco «Gallo» Estrada para mediados de año, siempre y cuando el mexicano esté listo para ello.

Román, que fue campeón ya de peso mínimo, minimosca, mosca y supermosca, llegaría a la batalla con marca de 48-2 y 40 nocauts, mientras que Yafai hará la sexta defensa de la faja con una marca de 26-0 y 15 fueras de combate, por lo que se pronostica un duelo de primera.