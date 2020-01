Microbús atropella a ciudadano y causa daños a algunos tramos en el Roberto Huembes

“Ese puente solo está de adorno”, dijo Ricardo Martínez, quien vende refrescos en la acera de la Pista Solidaridad, frente al mercado Roberto Huembes. Su comentario fue al respecto al accidente ocurrido la madrugada de este jueves en el lugar, donde perdió la vida una persona.

Se trata de José Ángel Rodríguez Castillo, conocido en el centro de compras como el Explosivo. El hombre fue atropellado por un microbús, placa M 181- 730, conducido por Randy Javier Murillo López, de 29 años.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía, el conductor del microbús iba con dirección este-oeste a exceso de velocidad, por lo que era casi imposible poder esquivarlo. El cuerpo de la víctima fue examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

Daños a varios tramos

El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad de una librería de lugar, la cual resultó con daños materiales.

“El video se lo facilitamos a la Policía cuando vino a hacer las averiguaciones. Aunque lamentamos la vida del fallecido, le damos gracias a Dios que no fue peor esa tragedia, porque si ese accidente hubiese sido de día, no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado”, manifestó Darling Cerda, comerciante.

Agregó que los daños en su negocio fueron a un bajarete, que el microbús arrastró. Un poste de telefonía que estaba contiguo cayó, pero no causo pérdidas mayores.

Aura Lila Pavón, dueña de otros de los negocios afectados por el accidente de tránsito, manifestó que el microbús después de atropellar al hombre, se estrelló contra un baúl lleno de libros nuevos y usados que ella tenía en las afueras del tramo.

“Yo mantengo dos baúles afuera del tramo, ellos quedan enllavados, fue tanto el impacto que los libros salieron por los aires”, dijo Pavón.

Ella fue avisada del accidente a las dos de la madrugada. Su esposo e hija acudieron al lugar para asegurarse de que todo estuviera en orden, desconoce la cantidad de dinero que perdió en libros, pero calcula que era bastante, pues después que acomodó todo no logró llenar su baúl nuevamente.

“Estamos tratando de contabilizar lo perdido, también tengo algunos daños en el zinc del tramo, pero honestamente eso es lo de menos. Lamento la vida del hombre, la manera de cómo murió”, manifestó.