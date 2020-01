«El tumor que me sacaron lo dividieron en 7 partes para extraerlo». Así fue la última operación del presentador de Suelta la Sopa

Juan Manuel Cortés, presentador del programa Suelta la Sopa, tiene cuatro días de haber sido operado y lo primero que hizo al salir del hospital fue ir a la Ermita de la Caridad a darle gracias a Dios y a Nuestra Señora de la Caridad, por haber salido bien de su cirugía.

Lea también: Madame Tussauds separa las figuras de cera de Harry y Meghan del resto de la familia real

«No era solo abrir y sacar, me abrieron desde el ombligo hacia abajo, tuvieron que mover los intestinos porque el tumor estaba detrás de ellos y se encontraba empujando el bazo, una arteria, los conductos urinarios», dijo el presentador al programa para el que trabaja.

Cortés fue operado el 6 de enero en el Mercy Hospital Miami. La cirugía comenzó a las 11:15 a.m. El tumor era tan grande que lo dividieron en siete partes.

Puede interesarle: Kaylen Ward, «la filántropa desnuda” que vende «nudes» para ayudar a acabar con los incendios en Australia

«Me siento feliz, me quitaron un tumor que en cuatro meses había crecido muchísimo, era inmenso, de 7 pulgadas (más de 17 centímetros). Pero gracias a Dios, me lo quitaron todo. Fue una operación larga y bastante compleja, pero muy exitosa», expresó Juan Manuel quien en 2015 superó un delicado cáncer del sistema linfático.

Dos días después de la operación comenzó a caminar como parte del proceso. «Tuvieron que mover tanta cosa que eso se tiene que acomodar, entonces caminar es muy importante. El cuerpo tiene que acostumbrarse a la nueva posición», dijo a People en español.

Lea además: «Pero si le ponen la canción le da una depresión tonta»… ¿Qué es una tusa, la canción que suena por todos lados?

Cortés explicó a la revista que, aunque los tumores no tenían ninguna actividad maligna, había que removerse para ser analizados y descartar que haya algo negativo.

En sus redes agradeció a todas las personas que oraron por él. «Gracias a todos los que pensaron en mí y me enviaron buena vibra. Además, no puedo estar más bendecido. Tengo la compañía de mi mamá y de grandes amigos que me cuidan y me consienten. ¡Gracias Dios!».

Sabía que: Nicaragüense es la voz oficial del programa Suelta la Sopa