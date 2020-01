Irán admite haber derribado «por error» el avión ucraniano donde murieron 176 personas

El presidente de Irán, Hasan Rohaní, admitió la noche de este viernes a través de Twitter, que su país derribó «por error» el avión ucraniano que se estrelló cerca del aeropuerto Imán Jomeiní, al sur de Teherán, el pasado martes 7 de enero.

«La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que lamentablemente los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes», expresó Rohaní.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people. Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752



«Las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable», agregó el mandatario iraní.

Por su parte, el canciller de Irán, Mohamad Javad Zarif, también admitió el derribo del avión a través de su cuenta de Twitter.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020