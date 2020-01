Que el acceso y la disponibilidad de información a la cartera de proyectos de la Alcaldía de Managua sea muy limitado, no es una realidad aislada en Nicaragua en cuanto a la falta de transparencia estatal, porque igual la página web Transmuni continúa sin actualizarse desactualizada desde el 2017, sin justificación alguna por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Transmuni es una página web en donde hasta 2017 aparecía el presupuesto vigente de las 153 alcaldías de Nicaragua, además que se actualizaba constantemente su ejecución junto al Plan de Inversión Anual, que contiene solo los gastos de capital

Para el experto en municipalismo, Gilberto Lindo, que Transmuni esté sin funcionar es un retroceso con respecto a la rendición de cuentas y transparencia en el país al debilitar la fiscalización ciudadana, vital para lograr una sociedad funcional.

«Eso evidencia corrupción. No hay otra forma de llamarla porque vos no ocultás lo que estás haciendo bien. Recordemos que en el mundo entero hay leyes y obligaciones de los gobiernos locales de ser transparentes al brindar información. Publicarlo. No podemos asegurar que hay transparencia», expuso Lindo.

.

Pero esta falta de actualización del portal web, aclara Dayra Valle, especialista en contrataciones del Estado, no es porque los 153 gobiernos locales dejaron de enviar sus reportes. «Me lo han comentado funcionarios de varias municipalidades que ellos siguen realizando la ficha, siguen realizando el detalle de los proyectos. El problema es que no se está colocando a disposición la información y eso limita la posibilidad tanto del control vertical y horizontal», lamentó.

De acuerdo a Valle, el control vertical lo desempeñan los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos; mientras que el horizontales entes del Estado -como la Contraloría General de la República- con facultad a auditar, de considerarlo necesario.

Única información, caso de Managua

El concejal de Managua por parte del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, es un férreo crítico de las limitaciones para acceder a información de calidad en la gestión municipal de la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda. Además de encontrarse con fichas de proyectos con poca información y sin mapas de ubicación, denuncia que los informes trimestrales se presentan con desfase y son escuetos.

