Nuncio apostólico en Nicaragua aclara que no está organizando un nuevo diálogo con la dictadura

El nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Sommertang, desmintió que el Vaticano este organizando junto al régimen de Daniel Ortega el reinicio de un diálogo que tanto fuera o dentro del país se viene demandando, para superar la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril de 2018.

«Yo no soy la iglesia local. Yo soy la Santa Sede (y) a mí no me resulta ninguna movida de este tipo (de diálogo) ; ninguno me ha pedido, ninguno me ha hablado», sostuvo el diplomático de la Santa Sede, luego de participar este jueves en Siuna, en los funerales de monseñor, David Zywiec, obispo de esa diócesis de la región del caribe norte de Nicaragua.

Fuentes políticas han comentado que el gobierno de Ortega ha pedido al nuncio apostólico que cabildee con sectores políticos y económicos para su participación en un nuevo proceso de diálogo, en el cual estarían dejando por fuera a la Alianza Cívica, que es la instancia que ha venido exigiendo a Ortega la democratización del país.

El representante del papa insistió no saber nada de la reanudación de un nuevo diálogo. No obstante, aseguró que los actores del diálogo deben tener voluntad de llegar a un acuerdo y a la vez reconoció que el gobierno es quien debe mostrar voluntad para que el diálogo sea posible.

Lea Además: Gobierno de Ortega revela su agenda de diálogo y convoca a la OEA

«Yo no sé cómo lo están viendo ustedes, pero los diálogos no siempre funcionan. Debe haber voluntad de todos aquellos que están en el diálogo, para ponerse de acuerdo», expuso el diplomático de la Santa Sede.

Pide reflexión a las partes

Sommertang exhortó tanto al gobierno como a la oposición en el país reflexionar con responsabilidad a que el diálogo es la única salida pacífica a la crisis que afronta Nicaragua.

«Que reflexionen y cada uno se tome su propia responsabilidad», fue el llamado del embajador del Vaticano en Nicaragua.

Cabe mencionar que Sommertang, junto a delegados de la OEA, son quienes han participado como acompañantes en el último diálogo que sostuvo en febrero pasado una delegación del régimen de Daniel Ortega con la oposición en Nicaragua, representada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Hasta hoy públicamente el régimen de Daniel Ortega no ha dado muestras de voluntad de regresar a la mesa del diálogo nacional, para seguir ventilando los temas de reformas electorales, constitucionales que conlleven a la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua.

Puede Interesarle: Luis Ángel Rosadilla viene a Nicaragua a analizar la participación de la OEA en las negociaciones