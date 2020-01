Ofilio Castro deja tendido a los Tigres y los Leones empatan la Serie Final de la LBPN

Primero fue una guerra de batazos decidida por tres jonrones de Edgard Montiel, dos de ellos en el noveno inning y el último con las bases llenas, para que los Tigres de Chinandega dejaron tendidos 14-11 a los Leones de León, a quienes en el segundo partido les bastó un cepillazo de Ofilio Castro encima de la primera base, para impulsar a Renato Morales en el décimo inning y pagarle con la misma moneda a los Tigres, para nivelar a un triunfo la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

Los Tigres se desmoronaron en ese décimo inning en el estadio Héroes y Mártires de Septiembre, de León, la noche del viernes. Renato Morales inició la tanda con un hit y luego no pudieron resolver dos toques de sacrificio consecutivos, llenándose las bases sin out. Junior Téllez ponchó a Rafael Estrada, pero no pudo con Ofilio, quien dio el hit de oro.

Lea además: Justo Rivas, el bateador más feroz de este siglo en nuestro beisbol, regresa tras dos años fuera

El tercer juego de la serie será este sábado en el estadio Efraín Tijerino, de Chinandega, a las 6:00 de la tarde. El ganador quedará a la mitad del camino por capturar el título.

A diferencia del explosivo primer encuentro, este segundo contó con la fineza de los abridores Jorge Bucardo, por los Tigres, y Luis Mateo, de los Leones. Bucardo

Bucardo salió después de seis entradas de cuatro hits, ninguna carrera, una base y cinco ponches, dejando a los Tigres arriba 1-0, gracias a un sencillo remolcador de Elián Miranda en el segundo episodio.

En la otra acera, Mateo también se lució con ocho entradas de seis incogibles, un boleto y seis abanicados. No dejó la colina hasta que los Leones empataron en el octavo por un pasaporte con las bases llenas a Brandon Leytón, que provocó la anotación de Edgard Figueroa.

El juego mantuvo su equilibrio hasta la décima entrada, cuando la defensa de los Tigres falló con dos errores en toques de pelotas y Ofilio no perdonó. El ganador fue Nelson León y la derrota fue para Junior Téllez.