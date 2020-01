Alfredo Medina, un robot de carne y hueso que lanzó 27 juegos completos en 1981

La última vez que alguien lanzó al menos 27 juegos completos en las Grandes Ligas fue Ray Lankford en 1980. La única vez que alguien completó 27 partidos en nuestro beisbol fue Alfredo “el Robot” Medina en 1981 con los Tiburones de Granada.

Medina abrió 27 juegos y los terminó todos en una fantasiosa temporada que no se ha repetido en nuestro beisbol y que es considerada una de las máximas hazañas de la historia. Así fue como Medina se ganó el sobrenombre del Robot. Tenía 23 años de edad.

Lea además: Milkar Pérez se mete en la lista de los mejores prospectos de Seattle

“Heberto Portobanco (mánager) me dejaba para uno de los dos partidos del domingo. Fui completando juegos sin pensar que estaban haciendo algo grandioso. Cuando llevaba alrededor de 20, alguien me dijo que estaba cerca del récord de 23 de Porfirio Altamirano, entonces eso me motivó para esforzarme más”, explicó en su momento Medina, quien en solo ese año logró una tercera parte de todos los juegos completos de su carrera.

Medina ganó 17 juegos, caminó 251 entradas y registró efectividad de 1.86. Nunca en su carrera volvió a ser el mismo, pero el derecho nandaimeño asegura que el exceso de trabajo de 1981 no fue la causa.

“Me lesioné en 1982 jugando como refuerzo con el Rivas. En un partido sentí que algo me tronó en el brazo. Me enviaron a chequearme a Cuba, pero me dijeron que no ameritaba operación. Recuerdo que a Julio Moya sí lo operaron”, asegura Medina, quien de 1983 a 1992 pasó a jugar con el Bóer, consiguiendo su punto más alto en 1991 con 12 victorias y 12 juegos salvados. Cerró su carrera en 1993 vistiendo los uniformes del San Fernando y Granada.

Por supuesto, los 27 juegos completos son la cifra que lo distingue.

“Recuerdo que un partido los Industriales de la COIP me hicieron cinco carreras en el primer inning, pero logré enderezarme y terminar el juego. En otra oportunidad lancé hasta 13 innings para completar un encuentro. Fue un año inolvidable”, apunta el Robot, ahora de 58 años, pero aun activo al jugar softbol recreativo.

Numeritos

En 1981, Alfredo Medina abrió 27 juegos y los completó todos, además relevó cuatro partidos, para finalizar con balance de 17-9 en ganados y perdidos, más un juego salvado. Recorrió 251 entradas con 1.86 en efectividad.

En su carrera, Medina lanzó en 307 partidos, 151 como abridor y 156 como relevista, con 88 juegos completos y balance de 93-80, con 20 juegos salvados. Tuvo efectividad de 2.71 en 1340.2 episodios.