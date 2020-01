Manifestantes iraníes piden la renuncia de Khamenei, Trump reitera su apoyo

Grupos de manifestantes pidieron en Teherán la renuncia del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, luego de que este anunciara que fueron sus fuerzas militares las que habían derribado el pasado 8 de enero “por error” un avión ucraniano, matando a las 176 personas a bordo.

«Comandante en jefe (Khamenei) renuncia, renuncia», coreaban los iraníes en videos publicados en Twitter, mostrando a cientos de personas frente a la universidad Amir Kabir de Teherán, señaló Reuters.

Puede interesarle; La Guardia Revolucionaria iraní confundió el avión con un misil de crucero

Uno de los activistas principales del Movimiento Verde (oposición), Mehdi Karroubi, pidió al ayatolá Khamenei que deje de manipular el derribo del avión ucraniano, citó Reuters.

En un comunicado publicado en línea, Karroubi preguntó cuándo le informaron a Khamenei sobre el derribo del avión después de que despegó de Teherán el miércoles, y por qué hubo una demora en informar al público sobre las razones reales del accidente.

El presidente Donald Trump envió un mensaje de aliento a quienes se oponen al gobierno iraní: «Para el pueblo valiente y sufriente de Irán: he estado con ustedes desde el comienzo de mi presidencia, y mi administración continuará estando con ustedes. Seguimos de cerca sus protestas y nos inspira su coraje».

To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en su cuenta de Twitter: “La voz del pueblo iraní es clara. Están hartos de las mentiras del régimen, la corrupción, la ineptitud, la cleptocracia y la brutalidad del IRGC (Guardia Republicana Iraní) bajo Khamenei. Estamos con el pueblo iraní que merece un futuro mejor”, y colgó un video de las actuales protestas.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir‘s kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

Por su parte el reportero y presentador de la BBC, Alí Hamedani, publicó en su cuenta de Twitter un video similar donde una multitud protesta contra el líder supremo Khamenei.

Another round of #IranProtests ; in front of Tehran polytechnic university; “Death to the Islamic republic, down with @Khamenei_fa “ pic.twitter.com/9XUvLmZfbU — Ali Hamedani (@BBCHamedani) January 11, 2020

El mandatario iraní ofreció sus condolencias el sábado a las víctimas del avión ucraniano derribado y conversó además con el premier canadiense Justin Trudeau, a quien aseguró concluir una investigación para esclarecer la no intencionalidad del funesto hecho.

Lea además: Irán admite haber derribado «por error» el avión ucraniano donde murieron 176 personas

También Radio Televisión Española publicó fotos de la manifestación que explicó, pasó de un acto de condolencia con las familias de las víctimas para desencadenar en una protesta que exige la renuncia de Khomenei.

Los lemas subieron de tono, apunta RTVE y fueron del pedido de renuncia a “¡Muerte al dictador!”.

El ejército iraní derribó el avión con misiles cerca del aeropuerto de Bagdag, capital iraquí, el mismo día en que había impactado con cohetes dos bases militares de ese país que albergan a tropas de Estados Unidos.

La tensión entre Irán y EE.UU. subió de tono tras el ataque de fuerzas chiítas a la embajada de Estados Unidos en Irak el 31 de diciembre; el 3 de enero un dron estadounidense bombardeó un convoy en el que viajaba Qassem Soleimani, hefe de la Fuerza Qads de la Guardia Republicana Iraní, al que dieron muerte.

Lea también: Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra altos cargos de Irán

En el avión Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines iban 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos (incluida la tripulación), 10 suecos, 4 afganos, 3 británicos y 3 alemanes, y no hubo sobrevivientes.