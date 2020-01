Estados Unidos condena último ataque contra base iraquí

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo se declaró «indignado» por el nuevo ataque con cohetes ocurrido este domingo (12.01.2020) contra la base militar de Al Balad, que dejó cuatro iraquíes heridos.

«Indignado por los informes de otro ataque con cohetes a una base aérea iraquí. Rezo por la rápida recuperación de los heridos y pido al Gobierno de Irak que haga rendir cuentas a los responsables de este ataque al pueblo iraquí», escribió Pompeo en Twitter.

«Estas violaciones constantes a la soberanía de Irak por grupos que no son leales al gobierno iraquí deben acabar», agregó. No obstante, el origen de los disparos no ha sido precisado.

La Célula de Comunicación de Seguridad de Irak confirmó unas horas antes en un comunicado la caída de ocho proyectiles tipo Katyusha en la base de Al Balad, donde hay tropas estadounidenses, lo que causó heridas a cuatro efectivos iraquíes, entre ellos dos oficiales.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020