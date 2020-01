Estados Unidos dona ambulancias y camiones a la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua

El gobierno de los Estados Unidos donó este domingo a la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua (ACCBVN), ambulancias, camiones de bomberos, un camión de carga y un tractor, todo valorado en 140 mil dólares.

La donación se hizo efectiva por ciudadanos estadounidenses encabezados por el embajador en Nicaragua, Kevin Sullivan, en el marco del Programa Denton de Asistencia Humanitaria en colaboración con la agencia Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Lea además: Departamento de Bomberos de New Jersey, Estados Unidos, dona camión al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua

“Muy orgulloso de ser testigo de esta generosa donación hecha por Wisconsin/Nicaragua Partners. Estos vehículos salvarán vidas al responder a emergencias de manera expedita”, señaló el embajador Sullivan.

Puede interesarle: La historia del soldado estadounidense que ondeó la bandera de Nicaragua en Kuwait y Afganistán

La donación es parte de los esfuerzos de recaudación de la ONG Wisconsin/Nicaragua Partners for the Americas y fue entregada en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino a Jaime Delgado, presidente de la ACCBVN. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos realizó donaciones por un monto de 368 mil dólares en donaciones a organizaciones en Nicaragua.