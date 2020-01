De «Ken humano» a Barbie. Seis cosas que debés saber sobre Rodrigo Alves

Rodrigo Alves, de 36 años, se ha cambiado casi todo el cuerpo: costillas, pómulos, nariz, labios… él lleva años utilizando la cirugía estética.

Lea también: Nik Wallenda, acróbata estadounidense, caminará en una cuerda sobre el volcán Masaya

En su afán para verse mejor gastó alrededor de 650 mil dólares en realizarse más de 100 cirugías y procedimientos cosméticos. Su primer objetivo era ser idéntico a Ken, el novio de la muñeca Barbie.

Alves nació y vivió en Brasil. Cuando cumplió 19 años se mudó a Londres, ahí comenzó su vida mediática, la cual lo ha convertido en unos de los principales personajes de la ciudad.

Él tiene casi un millón de seguidores en Instagram, para ser exactos 940 mil (hasta este martes). Desde hace algunos meses su cuenta no tenía actividad y de la noche a la mañana borró todas sus fotos como Ken. Fue hace unos días que volvió a aparecer, esta vez con una nueva y sorprendente imagen: se ha convertido en una mujer, ahora quiere ser Barbie.

1. Ahora quiere que la llamen Roddy y que la identifiquen bajo los pronombres femeninos. Comentó que toda su vida quiso ser una mujer, por lo que eliminó sus abdominales falsos. Además se realizó un retoque en su trasero, se puso extensiones rubias y tuvo que retirarse la manzana de Adán.

2. «Personalidad de televisión en 300 programas de 24 países. Habla 6 idiomas, fashionista, jetsetter, maquilladora y amante de la belleza. Modificada cosméticamente». Esa es su descripción de Instagram, cuenta que aún mantiene con el nombre Rodrigo Alves.

3. En una entrevista con Mirror dijo que por dentro siempre se ha sentido como Barbie, y que su aspecto lo hizo sufrir maltratos de sus compañeros y hasta agresiones sexuales durante su infancia. “A los 13 años, dos niños en la escuela abusaron sexualmente de mí. Yo era muy femenino y débil. No pude defenderme. Fue muy traumático «.

4. Fue en 2018 que decidió dar los primeros pasos para ser una mujer transgénero. Fue en una sesión de fotos en Nueva York donde le dijeron que usará ropa femenina cuando sintió que le gustaba. “¡Esa experiencia me hizo darme cuenta de que esto es lo que siempre tuve que ser!”.

5. Roddy confesó que sufre de disforia de identidad de género, por lo que pasó estos tres últimos meses escondida, tratando sus problemas psíquicos e intentando conocer su verdadera identidad. «Lo he estado tratando. Debería haber visto a un psicólogo, pero en lugar de eso me automediqué con hormonas y luego estaba en una fiesta tomando bebidas y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital, lo que estuvo muy mal», cuenta. Recomienda a quienes tengan un trastorno disfórico de género que no se auto medique, y que vaya primero a ver a un médico.

Ver esta publicación en Instagram Cha cha cha ! Life never felt so good ! #barbie Una publicación compartida de Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) el 5 Ene, 2020 a las 1:21 PST

6. Será en los próximos meses que se realice una cirugía completa de reasignación de género, ya que en el pasado llegaron a ofrecerle 3,89 millones de dólares por extirparle el pene, algo que no llevó a cabo. «Me pondré implantes mamarios de silicona. Después de eso, me someteré a una cirugía de feminización de la cara. Será una incisión en la parte superior de mi cuero cabelludo, y a través de eso el médico remodelará mi frente, me dará un estiramiento de los ojos, rellenará mis labios y retocará mi rostro».