Cataratas, Gran Cañón, río Chicago, rascaclielos y ahora volcán Masaya. Estos son los cruces más impresionantes de Nik Wallenda

El acróbata estadounidense, que ostenta 11 récords Guinness, Nik Wallenda, está listo para lo que considera la caminata más peligrosa de su vida: cruzar sobre una cuerda el cráter del volcán Masaya. Así lo anunció este martes en su cuenta de Twitter.

News is out! I’m returning to the highwire for my most dangerous walk yet — over the ACTIVE Masaya Volcano in Nicaragua! It will air LIVE on @abcnetwork on March 4th! I’m going to document every step to prepare for this, so stay tuned and join me on my journey! 🌋🇳🇮 #VolcanoLIVE pic.twitter.com/RdQfELpOAx

— Nik Wallenda (@NikWallenda) January 14, 2020