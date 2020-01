Irán: Estudiantes denuncian a líderes del país en tercer día de protestas

Cientos de estudiantes de una prestigiosa universidad iraní denunciaron abiertamente a sus gobernantes islámicos en el tercer día de protestas desde que el gobierno admitió que derribó accidentalmente un avión de pasajeros ucraniano la semana pasada.

En varios fragmentos de video revisados por la VOA, los estudiantes de la Universidad de Tecnología Sharif de Teherán, un centro de ingeniería, parecen estar reunidos en un sector exterior del campus el lunes entonando consignas y escuchando a varios oradores criticar al gobierno.



La VOA no ha podido verificar por otras vías la autenticidad de los fragmentos de videos.

En un video, los estudiantes decían: “Ellos mataron a nuestras elites y las reemplazaron con mulás”.

La referencia a “elites” fue un tributo a las decenas de estudiantes iraníes que viajaban en el avión ucraniano derribado por un misil poco después de despegar de Teherán en un vuelo hacia Kiev el miércoles pasado.

Por tres días, los líderes iraníes insistieron que problemas técnicos causaron el desastre en que murieron todas las 176 personas a bordo, hasta admitir el sábado que los militares lo derribaron equivocadamente.

El incidente sucedió antes del amanecer y varias horas después de que Irán lanzó misiles a fuerzas estadounidenses en Irak y esperaba una reacción que nunca ocurrió.

Este ataque de misiles, que no dejó muertos, fue en represalia por una acción de Estados Unidos que mató al comandante de la Fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, en el aeropuerto de Bagdad el 3 de enero.

El reconocimiento demorado de los líderes iraníes tras informes de inteligencia de Occidente de que ellos eran los responsables del desastre aéreo indignó a muchos iraníes, entre ellos estudiantes de una universidad de Teherán cuya vigilia el sábado por la noche por las víctimas del avión se transformó en una manifestación contra el gobierno.

Las protestas se extendieron el domingo de Teherán a por lo menos otras 18 ciudades, según fotos y fragmentos de video enviados al servicio persa de la VOA y otros medios en farsi.

Un video bastante compartido en los medios sociales muestra a manifestantes en Teherán huyendo de gases lacrimógenos lanzados por la policía el sábado por la noche. En otro fragmento en internet, una mujer está en el piso ensangrentada y varios transeúntes que tratan de levantarla dicen que fue herida de bala.

La prensa estatal iraní mencionó declaraciones del jefe de la policía de Teherán, general Hossein Rahimi, en que dice que sus agentes no habían disparado contra los manifestantes y que actuaron con moderación.

La policía mantuvo una fuerte presencia en Teherán el lunes, según un video revisado por la VOA. En la toma aparecen agentes con equipos antidisturbios, algunos a caballo, a lo largo de la calle Azadi de la ciudad.

«Se puede ver al pueblo iraní en las calles, en números sorprendentes a pesar del enorme riesgo personal al que se exponían”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un discurso el lunes en la institución Hoover.

“Están quemando carteles y vallas con la imagen de Soleimani, y gritando ´Soleimani es un asesino´. Ellos saben que él fue uno de los arquitectos clave de su opresión”, añadió Pompeo, en referencia a otro de los videos de las protestas del domingo.

Pompeo dijo que el gobierno estadounidense llamó a sus aliados en la región y en el resto del mundo a repetir las demandas publicadas en Twitter por el presidente Donald Trump de que Irán no reprima a los manifestantes.

Estados Unidos ha dicho que las fuerzas de seguridad iraníes mataron al menos a 1.500 personas, en su mayoría con armas de fuego, en las protestas de noviembre en varias ciudades del país.

El portavoz del secretario general de la ONU Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas que los reportes de personas heridas de bala durante las manifestaciones en Irán eran “claramente preocupantes”.

«Es importante, como en cualquier manifestación, que los reportes de uso de fuerza letal sean totalmente investigados”, señaló Dujarric.

Un segundo fragmento de video del lunes en la Universidad de Sharif parece mostrar a un estudiante gritando a la multitud: “Nuestras elites abandonaron definitivamente el país y ellos (el liderazgo iraní) los volaron en el aire. Si no fuera un vuelo internacional, nunca se nos hubiera informado la verdad”.

En un tercer fragmento, se escucha a otro manifestante cuando dice a los estudiantes por un megáfono: “Queremos claridad. Este país ha estado sufriendo de una falta de transparencia por muchos años. Ellos nos han estado mintiendo por años. Perdonen mi lenguaje, pero ellos nos tratan como burros”.

No ha habido reportes de arrestos o choques en la Universidad de Sharif.

Sin embargo, el grupo observador Netblocks con sede en Londres dijo en un tuit que registró una caída de conectividad en la universidad el lunes cuando los estudiantes hicieron su protesta. A pesar de interrupciones esporádicas en el tercer día de protestas, la tasa nacional de conectividad en Irán se mantuvo estable.

Las autoridades iraníes impusieron un bloqueo casi total de internet en todo el país en los días siguientes a las protestas de noviembre que duró una semana.

Confirmed: Drop in internet connectivity registered at #Sharif University, Tehran from 11:50 UTC where students are protesting for colleagues and alumni killed on flight #PS752; national connectivity remains stable despite sporadic disruptions on third day of #Iran protests📉 pic.twitter.com/LjaNNd4Ut2

— NetBlocks.org (@netblocks) January 13, 2020