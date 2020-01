El «bebé milagro» que nació gracias al trasplante de útero de una donante muerta

Jennifer Gobrecht nació sin útero, pero acaba de ser madre.

La mujer de 33 años padece el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) o agenesia vaginal, un trastorno congénito poco frecuente que afecta al aparato reproductivo femenino, y que hace que la vagina -y muchas veces el útero- no se desarrolle.

El «milagro» de Jennifer, según sus propias palabras, fue posible gracias al trasplante de útero de una donante muerta.

Su hijo, Benjamin Thomas Gobrecht, es el segundo bebé en Estados Unidos que nace gracias a esta técnica. Fue por cesárea, en noviembre, en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

Jennifer supo cuando tenía 17 años que no podría tener hijos.

Le dijeron que era infértil.

Por eso convertirse en madre ha sido todo un desafío para ella.

Los Gobrecht participaron en un ensayo clínico para mujeres infértiles llevado a cabo por Penn Medicine, el sistema de salud de la Universidad de Pensilvania (UPHS).

El propio centro asegura que el caso de Jennifer «desafió las expectativas y la imaginación».

