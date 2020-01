Dwight Britton, Jugador Más Valioso de la final: «Después del nacimiento de mis hijos esto es lo más bonito que me ha pasado»

León lo hizo otra vez, domó por segundo año consecutivo a unos Tigres que empezaron como cenicienta y terminaron asombrando a todos. Sin embargo, en el último acto fueron devorados por el rey de la selva. Y en esa jungla que es el terreno de juego Dwight Britton se robó las miradas, desplegó todo su poder: primero abriendo el camino para la remontada sacudiendo al zurdo Yohan Flande en el cuarto episodio y, posteriormente, en el octavo sepultando las aspiraciones de los Tigres frente a Manuel Soliman con dos corredores sobre las almohadillas. «Después del nacimiento de mis hijos esto es lo más bonito que me ha pasado», mencionó Britton mientras cargaba el reconocimiento de Jugador Más Valioso de la final tras batear .364, ocho imparables en 22 turnos, siendo cinco cuadrangulares e impulsando 11 carreras.

Britton quebró los récords. Además de ser el único con dos jonrones en dos partidos, impuso una nueva cifra de cinco como cielo en las finales, superando a Williams Vásquez, que era el líder con cuatro conseguidos en la temporada 2015-2016. Asimismo sus carreras remolcadas también se incrustan en los libros de historia de la Liga Profesional, tras superar a Vásquez, quien tenía el récord con nueve empatado con Edgard Montiel.

«Primero le doy gracias a Dios, aunque no tuve un buen Round Robin pero trabajé con Henry Roa y mejoré. Al comienzo estaba buscando batazos largos y luego modifiqué. Encontré esos lanzamientos rompientes, el último a Soliman le descifré un slider. Los dos últimos títulos han sido importantes. Chinandega nunca se da por vencido. Me emociona ser el MVP porque es mi primera vez», señaló la figura de la final.

Por su parte Sandor Guido sigue coleccionando título y ahora suma su segundo en Liga Profesional de forma consecutiva. «El año pasado en casa ahora de visita. Siempre es la misma alegría la misma intensidad. Es indescriptible. Fue duro, no fue tan fácil como parece. No le tengo la medida a ninguno de los rivales, son las bendiciones de Dios. La unidad de familia. Estábamos preparados para hacer erupción. Ya tengo cinco campeonatos y eso emociona. Gracias a Dios fuimos los mejores pero tenemos equipo para rato. Cerré con Mateo porque no tenía pensado en mañana», sentenció.

Asimismo Cheslor Cuthbert, quien explotó con cuadrangular a Jorge Bucardo se mostró muy animado por el logro alcanzado. «Al principio solo jugaba con el Bóer y cuando me dieron el chance me puse las pilas. Sandor me brindó mucha confianza, me dijo: cualquier cosa que necesites acá estaré. Esas son las cosas pequeñas que te ayudan. Le di bien a la pelota en ese turno y pensaba que se podía ir. Ya no hay descanso y solo debo seguir preparándome para el spring Training», concluyó el costeño.