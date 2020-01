Sub-20 espera a cinco legionarias para Premundial en Dominicana

Jaclyn Gilday, Jonnie Sanchez, Emely Obregón, Daniela Pérez y Nathaly Silva son las cinco legionarias con las que contará Nicaragua en el Campeonato Femenino Sub-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) a efecuarse en febrero venidero en República Dominicana. El Campeonato Femenino Sub-20 es a su vez clasificatorio para la Copa Mundial Femenina Sub-20, que tendrá como sede Costa Rica y Panamá, en agosto próximo.

«En el caso de Jaclyn hemos conversado con su mamá, también nos pondremos en contacto directo con su universidad y esperamos contar con ella. Los padres de Jonnie Sánchez, Emely Obregón, Daniela Pérez y Nathaly Silva nos han confirmado que estarán particpando en el torneo. Esperamos todas arriben a incios de febrero», contó Elna Dixon, directora técnica de Nicaragua.

En dicho torneo Nicaragua tendrá como rivales a Guyana contra quienes debutará el 16 de febrero. El 18 de febrero, Nicaragua chocará con México y el 20 ante Puerto Rico.

«Este es un grupo que tengo desde hace casi un año, quizás no de manera contínua porque los microciclos se detuvieron en varias ocasiones, pero en todo este tiempo hay jugadoras que han crecido y mejorado un montón, que prometen para un reemplazo de selecciones mayores como es el caso de Katherine Jarquín, quien ha dado un salto increíble», afirmó Dixon.

Dixon comentó acerca de su primer rival en el evento: Guyana.

«Sobre Guyana hay muy poca información por no decirte que no hay nada. Hemos buscado, pero no hemos encontrado nada más que los resultados para clasificarse a esta ronda. Es un rival caribeño lo que nos da un parámetro para saber sobre su estilo de juego, esperamos que no nos den ninguna sorpresa, esperamos ajustarnos, proponer y contrarrestarlas con las propuestas que haremos. Va a ser un partido que nos exigirá mucho pero debemos darlo todo porque es el primer pasito que podemos dar para la clasificación a la siguiente ronda», manifestó Dixon.

Actualmente, la Preselección Nacional de Futbol Femenino Sub-20 está integrado por 24 jugadoras de las cuales solo 20 serán electas para la exigente cita.

«Espero que este sea un torneo que nos deje muchas sensaciones buenas y sobre todo que se haga historia, pasar a una segunda o tercera ronda que es algo que nunca se ha conseguido. Esperamos estas chavalas puedan hacer historias», manifestó Dixon.

Para el 15 de febrero, Dixon espera ya tener lista las 20 muchachas que representarán al país. Y días después junto a las legionarias realizar tres sesiones de fogueo antes de partir al evento deporitvo en Dominicana.

«Es poco lo que falta en sesiones de entrenamientos pues es menos de un mes lo que nos queda. Estamos terminando de afinar algunos detalles, técnica y tácticamente se ha avanzado, al igual que en la definción el sistema de juego contra nuestra primer rival Guyana. Una vez vayamos afinando detalles vamos a ir seleccionando a las jugadoras de la lista final de 20 y las 11 titulares del primer partido», confesó Elna.

Fogueo local

Elna señaló que no se pudo concretar juegos de fogueo con equipos extranjeros sino que se hará con algunos locales.

«No hay fogueo. Se estuvo hablando con Cuba pero al final no se logró acoardar nada. Hubiera sido bueno que Cuba hubiera podido venir. Lo que haremos es buscar rivales aqui que nos puedan aportar. Cabe señalar que todas las jugadoras se conocen con las legionarias. El roce entre ellas ya los tienen, solamente es afinar detalles para no llegar a improvisar a Dominicana», aclaró la directoria técnica.

