Harry y Meghan: por qué los duques de Sussex quieren vivir en Canadá (y qué le preocupa a Trudeau de esa idea)

Desde que los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron su intención de dar un paso al costado como miembros de alto rango de la casa real británica y vivir a tiempo parcial en Norteamérica, Canadá está en boca de muchos.

¿Convertirá la pareja real a Canadá en su nuevo hogar? ¿Dónde vivirán? ¿Qué harán?

Si bien no se sabe con certeza dónde pretenden establecerse, el corresponsal para asuntos de la realeza de la BBC Jonny Dymond pudo confirmar que Meghan Markle está instalada en Canadá.

Ella y el príncipe habían estado en Reino Unido para hacer su anuncio la semana pasada, luego de unas vacaciones de Navidad de seis semanas en Victoria, en la isla de Vancouver.

Desde el Palacio de Buckingham se mostraron «sorprendidos» por la declaración de la pareja.

Si la pareja finalmente elige Canadá como su hogar, estos podrían ser una serie de motivos, según explica el periodista de la BBC en Toronto, Robin Levinson-King.

Meghan ha tenido estrechos vínculos con Canadá durante muchos años, aunque es ciudadana estadounidense por nacimiento y su madre vive en California.

Ella vivió en Toronto durante seis años mientras filmaba la serie de televisión Suits.

Durante su noviazgo, el príncipe Harry la visitó en su casa de Seaton Village y ella se unió a él en los Juegos Invictus 2017, que se celebraron en la ciudad.

Sus lazos con Toronto no se rompieron cuando se casó con Harry.

Una de sus amigas más cercanas, Jessica Mulroney, vive en Toronto con su esposo, Ben Mulroney, hijo de un ex primer ministro. Sus tres hijos pequeños incluso fueron parte de la fiesta de bodas de los duques de Sussex.

En general, lo que Canadá puede ofrecer a la pareja real es un grado de privacidad e informalidad que no tienen en Reino Unido.

Aunque los medios de comunicación canadienses ciertamente se han interesado mucho en la pareja real británica en el país, Canadá simplemente no tiene la misma cultura sensacionalista que sí tiene Reino Unido o Estados Unidos.

Y el país también tiene muchos más lugares apartados donde podrían, si quisieran, esconderse de las cámaras.

Es bastante revelador que los medios de comunicación no publicaron una sola fotografía de la pareja durante las seis semanas que estuvieron en la isla de Vancouver.

Harry y Meghan no serían los primeros miembros de la realeza en convertir a Canadá en su hogar.

El príncipe Andrew, el tío paterno del príncipe Harry que ha sido objeto de escrutinio desde el arresto y suicidio de Jeffrey Epstein, pasó seis meses en un intercambio en Lakefield College School y mantuvo estrechos vínculos con la comunidad de la escuela después de irse.

La princesa Patricia de Connaught, la nieta de la reina Victoria, vivía en Canadá con su familia cuando su padre, el príncipe Arturo, fue nombrado gobernador general.

Allí, era muy querida y su retrato incluso se usó en el billete de un dólar emitido en 1917.

De hecho, antes de 1952, todos los gobernadores generales de Canadá eran parte de la aristocracia británica, lo que ha llevado a algunos periodistas locales a especular que el príncipe Harry podría continuar con la tradición.

Una cosa que la pareja real podría necesitar considerar son las leyes de inmigración.

Canadá es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés) una organización compuesta por 53 países soberanos independientes y semiindependientes que comparten lazos históricos con Reino Unido.

Y la abuela del príncipe Harry, la reina Isabel II, es la jefa de Estado, por lo que podrá ver su rostro en la moneda local, el dólar canadiense. Pero Harry no es ciudadano de ese país.

Como británico, el príncipe tiene derecho a pasar hasta seis meses al año como visitante en Canadá, si quisiera permanecer en suelo canadiense más tiempo tendría que solicitar una visa.

Como ciudadana estadounidense, se aplican las mismas reglas para su esposa.

No está claro cuánto tiempo el príncipe Harry y Meghan pretenden pasar en Canadá.

Pero si buscan la residencia permanente, o pasan 183 días en un año fiscal en el país, entonces Canadá los considerará como residentes a efectos fiscales.

Incluso si pasan menos tiempo en el extranjero, tal vez para que Meghan pueda seguir cumpliendo los requisitos para la ciudadanía británica, se espera que paguen impuestos sobre cualquier ingreso que obtengan de trabajar en Canadá.

Encuestas recientes revelaron que los canadienses se inclinan hacia la ruptura de los lazos con la monarquía, pero algunos miembros de la realeza británica tienen una imagen favorable en ese país.

Una encuesta realizada a 1.000 personas el año pasado por Research Co sugirió que el 33% quería un jefe de Estado elegido, mientras que el 31% quería mantener la monarquía.

El sentimiento republicano es más común en la Quebec de habla francesa, donde el 53% dijo que quería una república.

Pero el propio príncipe Harry tiene una imagen positiva del 70% en Canadá, mientras que Meghan llega al 60%.

Incluso la cadena de café y donas Tim Hortons ofreció a la pareja real café gratis de por vida si deciden quedarse en el país del norte.

No pressure, Meghan and Harry, but if you do choose to move to Canada, free coffee for life. Think about it.

— Tim Hortons (@TimHortons) January 9, 2020