Docentes venezolanos comienzan el año protestando por reivindicaciones

Decenas de docentes alzaron este jueves su voz en Caracas y otras ciudades venezolanas en conmemoración del Día del Maestro para exigir «salarios dignos», mejoras laborales y «educación libre y de calidad».

La crisis en el sistema educativo venezolano continúa agudizándose, según lo denuncian trabajadores del sector. En ese contexto, maestros de diversas partes del país acudieron hasta la sede del ministerio para la educación del país para exigir reivindicaciones salariales.

“Es una situación muy difícil, tenemos un sueldo pírrico que no alcanza para nada. No es solo el sueldo, también la parte social, no tenemos HCM (seguro médico), no tenemos un seguro funerario que de verdad atienda las necesidades del docente”, afirma la docente Dilia Pérez.

Los manifestantes exigen al ministro para la educación del gobierno en disputa, Aristóbulo Istúriz, que dé la cara a su gremio.

“Ya tenemos más de dos años detrás de él para que se cumpla una convención colectiva, sabiendo que una convención colectiva es un contrato entre las partes y eso hay que respetarlo”, explica Celeste Perez, otra maestra.

Entretanto, el ministro Istúriz, desde acto de conmemoración por el Día del Maestro, reconoció que hay problemas en el sector, al tiempo que envió un mensaje a todos docentes del país.

“Nosotros, los maestros, hoy, en medio de las circunstancias que vive nuestro país, debemos reafirmar hoy más que nunca nuestro compromiso con el pueblo, con la pedagogía social, con el pueblo más sentido, más golpeado”.

Los docentes aseguran que continuarán manifestando pacíficamente y de no obtener respuesta, convocarán a un paro del sector educativo. El gremio fue protagonista, a finales del 2019, de paros escalonados hasta llegar a uno de 72 horas.