Cheslor Cuthbert y sus opciones en el Preclásico: «En el 2012 viví un momento mágico, ahora es muy difícil que vaya»

Se acercan las tres de la tarde y Cheslor Cuthbert trota sobre el césped del viejo Estadio Nacional de Beisbol. Nadie está encima de él diciéndole: «corre, Cheslor, corre», pero él lo hace porque estar en buena forma física es el primer paso de un futuro competitivo que le espera en el Spring Training. Todavía usa con nostalgia la ropa de entrenamiento de los Reales de Kansas City. Toda su vida en el beisbol había estado con ellos hasta ahora que lo dejaron fuera y los Medias Blancas de Chicago lo firmaron en un contrato de Liga Menor.

Cuthbert sonríe todo el tiempo como si tuviera a un comediante a su lado contándole chistes. Eso es parte de su forma de ser. Si todos tienen un niño dentro, el de Cheslor tiene un orificio a la superficie. En su pierna derecha muestra un morado que se hizo en el cuarto partido de la final cuando bateó un foul el cual lo impactó. Pidió su salida del juego y el día siguiente le dijo al mánager Sandor Guido que estaba listo para apoyar al equipo como bateador designado. «No es nada» dice y se ríe. También en su brazo izquierdo tiene se cuela de una raspadura grande. «Esta me la hice en segunda en una jugada», recuerda Cuthbert, mientras se quita pedazos de cascarón.

El destino de Cuthbert en la Selección Nacional para las eliminatorias del Clásico Mundial de Beisbol se ve complicado. Su objetivo son las Grandes Ligas. Todo indica que solamente iría con el equipo pinolero si ve que no tiene chance de hacer el grado en el roster de 25 con Chicago, si está en la pelea se quedará dando hasta el último suspiro por ser parte de las Medias Blancas.

¿Qué tan difícil será estar con la Selección para el Preclásico?

No tengo respuesta. Es muy difícil. Si se da la oportunidad iría. La primera vez que fui en 2012 fue muy especial. Me gustaría regresar.

¿Era un asterisco en tu carrera ser campeón en Nicaragua?

Yo tuve una experiencia muy bonita en León. Nunca había sido campeón en Nicaragua.

¿Qué es lo que más vas a recordar?

Todo. Desde que llegué al Bóer y me trataron súper bien y lamentablemente no avanzamos. Luego fui a León y es un equipo nuevo pero desde que llegué me sentía en casa. Sandor me dio la confianza y a todos los muchachos que estaban a mi alrededor.

Has estado con diferentes mánager ¿Qué tiene Sandor que lo hace especial?

Creo que en todo el tiempo que estuve jugando nunca lo vi presionado, aunque el equipo estaba perdiendo siempre nos motivaba. Cada vez que me veía me decía si estaba bien y no es tanto lo que me decía sino como nos trataba a todos. Se ganó mi respeto.

El año pasado tuviste un paso fugaz en México ¿Qué pasó?

Fue una decisión que tomé y no me gustaría hablar de eso.

También tuviste un gran arranque en la MLB pero en el cierre te hundiste ¿Qué ocurrió durante ese slump?

Las cosas no me salían bien. Seguí trabajando duro y no había cambiado nada. Uno siempre tiene momentos altos y bajos y pasé por esos dos momentos. Le doy gracias a Dios que medio salud.

Has pasado toda tu vida en el beisbol con Kansas y ahora que cambias de equipo ¿Qué sensación te da?

Yo me siento muy agradecido con ellos, me dieron el chance, vivimos muchos momentos buenos y malos no tengo nada malo de que hablar sobre el equipo y ahora me toca una etapa nueva y llegar hacer ajustes y hacer el equipo grande.

¿Qué perspectiva tenés?

La competencia está. No sé que me va a tocar.

¿Cómo estás física y mentalmente?

Estoy al cien por ciento.