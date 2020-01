Roberto Arriaza disputa este sábado título mundial IBO en Alemania: «Vamos a noquear antes del séptimo»

Los años han ido pasando en Roberto Arriaza. Ya no es aquel joven considerado un prospecto. Las malas decisiones combinadas con falta de entrenamiento para algunos compromisos lo fueron alejando del panorama mundial. Aunque solo tiene una derrota, la cual fue ante Egidijus Kavaliauskas por nocaut, que significaba la puerta al título mundial contra Terence Crawford, el muchacho chinandegano tendrá la oportunidad de levantar sus bonos en el pugilismo rentado este sábado (11:00 a.m.) en Alemania, cuando se enfrente al pugilista local Sebastian Formella (20-0).

Durante el pesaje oficial de este viernes, Arriaza detuvo la báscula en 146.3 libras, entretanto su oponente marcó 146.6, dejando todo listo para la reyerta en la que se estará disputando el título de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés). Aunque no es un organismo muy reconocido a nivel mundial, es de los más visibles entre los que están en el ostracismo.

«El rival no nos impresionó. Creo que vamos a noquear antes del séptimo si Dios lo permite. Es más bajo y no tiene buena forma física. Arriaza tiene todas las ventajas para ganar. Formella tiene sus movimientos de piernas y velocidad a su favor, pero Arriaza tiene la fortaleza. Trabajamos en cerrarle el camino y trabajarlo a las zonas blandas y cuando lo tengamos estático vamos a terminar el combate», comentó Róger González, entrenador de Arriaza.

El 19 de marzo de 2016 Byron “el Gallito” Rojas se coronó campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) derrotando a Hekkie Budler. El sudafricano tenía el título IBO de las 105 libras, por consiguiente el matagalpino tenía el derecho de tomarlo. No obstante, su promotor —Marcelo Sánchez— decidió no pagar la sanción por la poca importancia del cetro. No pasó nada, Budler siguió siendo campeón de ese cetro hasta caer derrotado ante Milan Melindo nuevamente, la prensa internacional no lo consideraba campeón, a pesar de poseer el IBO.

¿Si gana Arriaza será el campeón mundial número 16 en la historia del boxeo nicaragüense? No. Solamente se suman los de la AMB, OMB, CMB y FIB. Sin embargo, será clave para conseguir peleas importantes en suelo europeo, en donde tiene un poco más de reconocimiento ese organismo.

Arriaza no saldrá como favorito ante Formella. Tiene 18 triunfos, 14 nocauts y solamente un revés. La oportunidad de victoria del pinolero pasará por su pegada. Formella es más rápido y posee más movimientos para eludir a Dinamita y conseguir caminar toda la ruta. Además que peleará en casa y es la joya de la promotora EC Boxpromotion. Si algo está en duda respecto al nicaragüense es su preparación, de eso dependerá su capacidad para seguir sin descanso al alemán.