Falsa alarma para familiares de niño desaparecido en Acoyapa

La esperanza que tenía la familia de Kendry Escobar -el niño de siete años desaparecido desde el 12 de enero en Acoyapa, Chontales- de que el niño había aparecido en una casa de Mulukukú se desvaneció este viernes, al confirmar que se trataba de una falsa alarma.

“No, no fue. Seguimos igual, el niño no aparece”, dijo Kenia Yanireth Escobar, mamá del menor. Agregó que ella mantiene la fe en que el cualquier momento aparecerá. “Sí creo, mi niño va a aparecer… estamos esperando” añadió.

Desde que Kendry no volvió a casa, la familia no se dedica a otra cosa más que a esperar noticias y hacer llamada tras llamada para preguntar si alguien lo ha visto. “Mi vida se detuvo, nuestras vidas están como paradas hasta que él regrese, no queremos más que eso, que vuelva y tengo fe que va a parecer ”, señaló Escobar.

Puede interesarle: Al menos 12 personas lesionadas en accidente entre dos microbuses que cubren la ruta La Concepción-Mercado Oriental

La mujer agregó que desde que el padre del niño confirmó que dejó al menor en el parque, frente al negocio de su abuela materna a pocas cuadras de la vivienda, ha visto poco al padre del menor. “Él sigue manteniendo que ahí lo dejó, pero mi hijo no aparece”, expresó Escobar.

-¿Usted cree que él (el padre del niño) le dice la verdad?

-No sé, a veces le he oído decir cosas distintas, como que las cambia, pero no sé, yo solo sé que mi hijo tiene que aparecer-, señaló la mujer.

Lea además: Mata de un tubazo en la cabeza a guarda de seguridad en Altos de Santo Domingo

Este domingo 19 de enero se cumplen ocho días desde que el padre llegó a recoger a Kendry y lo llevó al parque. Los familiares maternos del niño aseguran que el hombre fue negligente al dejar al niño solo y no entregarlo directamente en la casa de la mamá. La familia maneja que el padre sigue detenido.