Alcaldía de Managua proyecta captar C$34.3 millones con el sticker de rodamiento para 2020

Ya está a la venta el sticker de rodamiento 2020 para el municipio de Managua, impuesto proyectado a captar 34.3 millones de córdobas este año, cuando el presupuesto general de ingresos de la Alcaldía se fijó en 7,386 millones de córdobas.

LA PRENSA visitó este viernes las recién inauguradas cajas de Recaudación de Plaza Cuba, en el Distrito Uno de la capital, y observó una amplia fila de personas para pagar este tributo, al circular en las redes sociales información de que aumentará el costo al menos en los vehículos livianos particulares.

Al momento de visitar el sitio se coincidió con el vicealcalde orteguista, Enrique Armas, aprovechando para preguntarle al respecto pero no respondió y después de refugiarse en una sala de Recaudación, a este medio de comunicación se le bloqueó el acceso para continuar la consulta.

Por otro lado, se consultó con el departamento de prensa de la comuna y tampoco hubo respuesta.

Pese a este silencio oficial, el concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, dudó de que se aumente el costo del rodamiento en el corto plazo porque es necesario modificar el Plan de Arbitrio y la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, Ley 431, y en el Concejo Municipal y Parlamento no se ha presentado la propuesta para hacerlo.

“Con esta administración todo es posible y puede ser a mediano o largo plazo (revisar los montos del rodamiento). A corto plazo lo veo muy complicado”, manifestó Figueroa.

Apuesta por más recursos

Aunque se desconoce si se intentará revisar el costo del rodamiento para la capital, está confirmado que se pretende percibir más ingresos por este impuesto, porque en la segunda modificación del presupuesto 2019 se calculó captar 29.4 millones de córdobas y para este 2020 se fija en 34.3 millones. Es decir, 4.9 millones más.

Este incremento se da en un contexto de caída en la venta de autos nuevos por parte de las casas comerciales y el cobro de la municipalidad de los impuestos sin importar la cantidad de años acumulados.

Años atrás se pretendió actualizar tabla

En años anteriores las autoridades municipales aclararon que el dinero recaudado en concepto de rodamiento es mínimo en comparación con la inversión para atender la red vial de la ciudad; sin embargo, la tabla de costos no se actualiza desde hace más de una década.

Fuentes ligadas a la comuna confiaron que años atrás se evaluó la posibilidad de subirle al rodamiento y que el parámetro no sería solo por el tipo de vehículo (liviano, particular o comercial, por ejemplo), sino la marca y año del carro. “En ese entonces se decía que el dueño de un Mercedes-Benz del año no podía estar pagando lo mismo que uno que tiene Hyundai y es viejito”, dijo la fuente.

Pago a última hora

Históricamente los dueños de vehículos han adquirido la calcomanía de rodamiento a última hora, cuando faltan solo días para que se venza el plazo que, según la ley, se extiende en todo el primer trimestre de cada año.

La situación provoca filas kilométricas de contribuyentes en todos los puestos habilitados por la Alcaldía, saturando el sistema al punto de volverlo lento.