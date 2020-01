Joven había recibido amenazas de muerte y ahora está desaparecido

Cristian José Rayo Castro, de 19 años, estudiante de tercer año de administración de empresa en la Universidad Centroamericana (UCA), desapareció el viernes 17 de enero en horas del medio día y hasta hoy no saben nada de su paradero, denunció su mamá Julissa Castro, quien está angustiada por la ausencia de su hijo mayor y la falta de información al respecto.

Castro interpuso denuncia en la estación de policía de Masaya la noche del viernes, donde les explicó que su hijo salió de su casa en Villa Bosco Monge rumbo a la la casa de una amiga a eso de las 12:30 del medio día y desde entonces no saben nada de él.

«La muchacha me dijo que mi hijo le llamó diciendo- ya voy a tomar el taxi para tu casa-, pero jamás llegó y por eso me llamó a mí. Lo hemos llamado, pero el teléfono cae a buzón de voz. Estoy desesperada no sé dónde ni cómo está», dijo la madre.

Lo vieron en Managua

El mismo viernes subieron fotografías del joven a las redes sociales pidiendo información. La mañana de este sábado Castro recibió una llamada de una señora de Managua, quien le dijo que vio en el sector de El Guanacaste, en Managua, en una camioneta doble cabina, sin placa y conducida por civiles a dos jóvenes que iban en la parte de atrás con antimotines y uno de ellos tiene la característica de su hijo y le describió la ropa que llevaba.

Detrás de ese vehículo estaba una patrulla de la policía con antimotines le detalló la informante.

«La Policía vino a mi casa entró al cuarto de mi hijo revisó su cuarto, su ropa, su mochila y les dije que no estuvieran jugando conmigo, si lo tienen en Managua que me digan. Estoy desesperada no sé qué hacer. Desde ayer fui a los hospitales y me dijeron que no ha ingresado nadie con ese nombre. Solo pido a Dios que esté vivo, que no le hagan daño», expresó Castro.

Llamada amenazante

La madre recordó que el 23 de noviembre de 2019 su hijo recibió una llamada anónima a su celular, donde le dijeron que ya lo tenían vigilado, que sabía donde vivía y que se cuidara.

«Esa vez me fui a traerlo a la universidad y solicité a las autoridades académicas que terminará ese cuatrimestre en línea para evitar el peligro. Hasta donde yo sé él no ha andado en nada de las protestas, pero si puso en su perfil de Facebook la foto de la Alianza Cívica de la coalición. Eso no debería ser motivo de agresión menos de secuestro, pero es lo único que puedo vincular», dijo la madre

De la llamada amenazante, Julissa Castro interpuso denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó la denunciante.

Mientras la abogada Yonarqui Martínez explicó que de ser cierta la información de que el joven está en Managua detenido, la Policía sigue actuando de forma arbitraria, al secuestrar, desaparecer a los jóvenes. «Si tienen alguna investigación en su contra que sigan la vía correspondiente no de esa forma. La familia está desesperada», dijo Martínez, quien está pendiente del caso.