Siete mil personas rugiendo y un cierre huracanado: Real Estelí a un paso de la gesta contra el Instituto de Córdoba

Había que estar ahí para sentirlo, para emocionarse, para vibrar junto al Polideportivo Alexis Argüello. Fue una noche con un aura especial, con vida propia. El Real Estelí logró vencer al conjunto Instituto (87-85), el cuarto mejor equipo de Argentina. El triunfo fue producto de la garra, del ingenio del entrenador, del esfuerzo extra de los jugadores, y aunque varios fueron los destacados en el cierre, uno sobresalió: el boricua Jezreel De Jesús con 27 puntos (16 de ellos en el último cuarto), devolviendo al equipo a la órbita del encuentro.

El técnico Rosario describió el triunfo como el reflejo «del carácter y de la personalidad», pasando por diferentes plagas como: faltas personales tan temprano, estar erráticos en el tiro de tres y apretar la garganta cuando daba la impresión que los argentinos se marchaban en el marcador.

En el último periodo el Tren del Norte inició perdiendo por cinco puntos (58-63). Fueron 10 minutos de angustias porque Instituto parecía tener el control de la situación. Sin embargo, cuando De Jesús, Gastón y hasta Bartel López marcaban para acercar al equipo, el argentino Santiago Scala mataba con triple, esa fue su arma mortal pero también su perdición. Anotó cuatro triples y creía que podía pasar la pelota por el hueco de una aguja, luego falló cinco veces pudiendo acompañarse de sus compañeros. La glotonería no le dejó nada bueno. Todos estaban de pie cuando faltaban cuatro minutos para el final y De Jesús con un triple empató el desafío (76-76), ganó una falta y Estelí tomó las riendas por un momento (78-76). Asimismo, el técnico Rosario hizo un movimiento poco común, dejar a tres torres con características similares (Bartel, Akindele y Gastón) para provocar el fallo del tiro de tres.

Restando 50 segundos de tiempo ocurrió una jugada que dejó a todos en suspenso. Dwayne Davis lanzó un tiro de tres y el nigeriano del Tren del Norte -Akindele- detuvo la pelota cuando se aproximaba al aro. El árbitro decidió someter la jugada a revisión y, finalmente, le concedió los tres puntos a los argentinos (82-83). Dos tiros libres de Akindele, dos más de Gastón y con el duelo 86-85 y 5 segundos restantes, Jared Ruiz falló dos tiros libres. Todos se colocaron la mano en la cabeza. El corazón de los fanáticos estaba acelerado. No obstante, Estelí ganó el rebote ofensivo. Ruiz anotó un tiro libre más tras la falta de Whelan y dejó sin alientos a los rivales (87-85).

Las faltas un problema

El arranque de juego en el primer periodo fue mucho mejor al realizado en Argentina. Aunque Estelí tomó ventaja 20-17, no habían pasado cinco minutos cuando Akindele, el hombre que estaba siendo el motor del partido, a pesar de ser un poste, ya acumulaba dos faltas. Víctor Liz, la figura de República Dominicana y estrella del Estelí, pasó desorientado en todo el duelo tan así que ni terminó por tener cinco faltas, De Jesús solamente había marcado tres puntos y el estadounidense A.J Davis no encontraba la pintura. En el segundo cuarto Instituto mantuvo a Estelí con 10 de diferencia (24-34), pero soltaron la ventaja en el cierre (41-42). En el tercero nuevamente tomaron la delantera por nueve en dos ocasiones y otra vez Gastón junto a Ruiz lograron acortar las distancias (58-63) para que la esperanza del triunfo no se esfumara.

El Real Estelí todavía tiene margen de mejoría, ha ganado con lo justo y jugadores como Liz y Davis todavía no muestran todo su potencial.

Detalles

Ahora el pase a la siguiente ronda en la Champions League Las Américas se definirá este lunes (7:30 p.m.) en el Polideportivo Alexis Argüello.

De Jesús (27), Akindele (14), Ruiz (12) y Gastón (16) fueron los más anotadores de Estelí. Entretanto por Instituto Davis (27) y Cuello (16).

El Real Estelí empezó con un quinteto que no tenía a ningún nicaragüense: Akindele, Gastón, Davis, Liz y De Jesús.