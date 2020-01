«Cuando los ídolos se convierten en rivales», el mensaje de Khalid Yafai a Román «Chocolatito» González

Durante mucho tiempo Khalid Yafai esperó una oportunidad para enfrentar a Román “Chocolatito” González. El tetracampeón lograba que sus oponentes alcanzaran las mejores bolsas de sus carreras. Además, daba jerarquía a sus rivales, así ocurrió con Juan Francisco Estrada al ser campeón y conocido después de ser vencido, también ocurrió con Francisco “el Chihuas” Rodríguez. Perder haciendo una gran presentación era suficiente para crecer los bonos. Yafai lo intentó una y otra vez, pero el nicaragüense ni lo veía de reojo. Ahora tras el anuncio del combate, el británico escribió: “Cuando los ídolos se convierten en rivales” y posteó un póster del combate.

Asimismo Yafai, campeón de la AMB de las 115 libras, agregó: “Quería la pelea más grande posible disponible y después de que fracasó la unificación con Juan Francisco Estrada, tuve la oportunidad de pelear contra Chocolatito, el exrey libra por libra”, dijo Yafai. “González es alguien a quien he idolatrado mientras trabajaba para convertirme en campeón mundial, así que no hay pelea más grande que esta para mí, porque sacará lo mejor que tengo. No puedo esperar, es un caso de cuando los ídolos se convierten en rivales y me siento muy honrado de compartir el ring e intercambiar golpes, pero también de mostrarle al mundo que soy un campeón mundial de élite”.

Román González, quien se marcha hoy a Coachella, California, respondió a la empresa DAZN, la cual estará a cargo de la transmisión de la pelea añadiendo lo siguiente: “Dios ha respondido a mis oraciones una vez más. Quiero agradecer a Dios y al (promotor) Teiken sobre todo. Además, al campeón, Khalid Yafai, por darme la oportunidad de luchar por el campeonato una vez más. Sé que esta será una pelea muy dura, pero será digna de todos nuestros esfuerzos y determinación”.

PERO ¿QUIÉN ES YAFAI?

Khalid Yafai es un peleador británico nacido en Yemen. Su familia está llena de boxeadores. Su hermano Gamal Yafai también es boxeador profesional y el menor Galal Yafai aún es amateur y ha representado a Gran Bretaña en Juegos Olímpicos.

Como boxeador ameteur Yafai no pudo consagrarse como monarca olímpico, pero sí consiguió una plata en los campeonatos europeos en Moscú 2010. Cinco años antes había conseguido otra plata en campeonatos juveniles, recibiendo el reconocimiento de deportista joven del año, además con 17 años se convirtió en el primer campeón mundial sub-17 de Inglaterra, venciendo al estadounidense Luis Yáñez.

Yafai clasificó para los Juegos Olímpicos de 2008, sin embargo en los octavos de final fue vencido por el cubano Andry Laffita, quien logró medalla de plata. Quiso estar en Londres 2012 pero Andrew Selby lo derrotó y le quitó el boleto a los juegos que serían en casa. Asimismo, el sitio Boxrec en Reino Unido lo declaró como el boxeador del año en 2012.

Debutó en el profesionalismo con 23 años y a pesar que acumula cinco defensas de su cetro mundial, no tiene dentro de su récord invicto (26-0) a un oponente de gran nivel.