“No soy convencional ni miembro”. Medardo Mairena niega vínculos con el PLC

El líder campesino Medardo Mairena aclaró que no tiene ningún compromiso con el PLC ni con Arnoldo Alemán. La reacción de Mairena se produce a raíz de rumores de que Alemán le estaría ofreciendo el partido para que él sea candidato presidencial. “Yo no soy convencional ni miembro afiliado del PLC. Yo me debo a Nicaragua y al Movimiento Campesino”, dijo Mairena.

Una demanda que Mairena hizo, como líder de los campesinos, el último sábado, para impulsar la unidad de todas las fuerzas del país a través de la conformación de una Coalición Nacional, fue bienvenida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“El tema de la exclusión en la unidad nadie lo tocaba y fue la Alianza Cívica quien lo planteó y Medardo Mairena lo sabe, y nos satisface que ahora el Movimiento Campesino y Medardo promuevan la unidad incluyente. Nosotros en la Alianza y la Unidad Nacional (Azul y Blanco, UNAB) ya hemos acordado impulsar una unidad opositora incluyente. No podemos sacar al tirano excluyéndonos”, aseguró José Pallais, directivo de la Alianza Cívica.

“No podemos repetir la trágica experiencia de la división del 2006 con las candidaturas de Eduardo Montealegre y José Rizo, lo cual permitió que Daniel Ortega, ahora un dictador, regresara al poder”, recordó Pallais.

Ivania Álvarez, miembro del consejo político de la UNAB, explicó que la unidad que impulsan para formar la coalición es incluyente, pero dejó claro que los partidos políticos tendrán que sujetarse a algunos parámetros de principios y valores. “Ellos tendrán que alejarse de sus compromisos con el régimen para que demuestren su voluntad con Nicaragua y su disposición de que se restaure la democracia. Queremos hechos y acciones, no solo palabras”, dijo Álvarez.

A Arnoldo Alemán se le llamó por teléfono, pero no quiso reaccionar.