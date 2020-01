Cartas de amor a Nicaragua

Querida Nicaragua: ¿Por qué creen ustedes que los partidos zancudos saltan de contentos y empiezan a dar declaraciones y a proclamar que tienen personería jurídica y que deben aprovecharla para participar en las próximas elecciones? Y ¿por qué creen que algunos supuestos líderes están armando partiditos de sofá con nombres rimbombantes y esperando que la dictadura les dé la codiciada personería jurídica? ¿Estarán luchando para que Nicaragua se enrumbe por una vía democrática? No nos engañemos. Todos esos politiqueros que gritan por las emisoras y usan las redes sociales para promocionarse, los que están dispuestos a ir a unas elecciones con o sin reformas electorales o con reformas cosméticas están buscando cualquier cargo público, entre más remunerado mejor. Diputaciones, alcaldías, ministerios, puestos diplomáticos, concejalías, magistraturas o cualquier cargo con el que sea premiada su participación en las elecciones promovidas por la dictadura. Son mentalidades que siguen creyendo en el Estado botín, en el Estado como proveedor permanente de un premio de la lotería. Y mientras haya politiqueros que por participar en los procesos electorales se creen con el derecho a recibir un cargo público, jamás saldremos del estancamiento social en que vivimos.

Gracias a Dios hemos visto que se han formado grupos con mentalidades diferentes como la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, donde participan centenares de jóvenes estudiantes, empresarios pequeños y grandes, gremios, mujeres, es decir una enorme y plural participación con la mira puesta en el cambio de este régimen para darle a nuestra Nicaragua el Estado verdaderamente democrático que todos queremos. La inmensa mayoría de estas dos organizaciones que buscan formar una coalición monolítica son dirigentes nuevos que no van en busca de un cargo público. Son ciudadanos muchos de cuyos compañeros han entregado la vida por la causa, otros han sufrido prisión injustamente demostrando valentía y reciedumbre que son requisitos para luchar por la libertad de una nación. El nuevo gobierno será austero, evitará los salarios exagerados. Los cargos públicos no son para hacerse ricos o millonarios como muchos de los funcionarios actuales. Diputados, magistrados, alcaldes, ministros tendrán que dedicarse a crear un nuevo país, aceptando salarios modestos y trabajando con amor patriótico teniendo como meta única la nueva Nicaragua democrática, libre, soberana e independiente. Tendrán que crear instituciones respetables, los poderes del Estado deberán ser autónomos, con diputados y magistrados probos de limpia trayectoria en su vida profesional. El nuevo gobierno derogará los convenios firmados con países terroristas y no tendrá relaciones diplomáticas con ninguno de ellos. El Ejército obedecerá a la autoridad civil. La Policía se profesionalizará y protegerá a la población. No más turbas delincuenciales en las calles y caminos.