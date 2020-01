Ernesto Cardenal en sus 95 años: “La poesía ha sido la vocación de mi vida”

“La poesía ha sido la vocación de mi vida, el usar la palabra para expresarme, el lenguaje, que sigue siendo lo más refinado, elaborado, genuino y verdadero que tenemos para comunicarnos”, ha dicho Ernesto Cardenal, uno de los poetas vivos más importantes de la lengua española.

El viernes pasado el nonagenario poeta terminó de escribir su último poema Lo visible con lo invisible. Ayer lunes, cumplió 95 años, y poetas escribieron versos exaltando su legado humanista, y sus lectores compartieron sus mensajes de felicitaciones y sus ideas sobre lo que significa para ellos Cardenal y su poesía.

Lea: Los Salmos de Ernesto Cardenal han cobrado vigencia en las redes sociales desde abril del 2018

Aquí le compartimos sus versos y mensajes:

Daniel Rodríguez Moya: Hoy cumple 95 años Ernesto Cardenal. Me alegra ver cómo a propósito de esta feliz fecha muchas personas están recordando en las redes momentos con el poeta y destacando alguno de sus muchísimos aspectos.

Los que lo conocen saben también de su carácter a veces un tanto huraño. Pero yo me voy a quedar con el Ernesto Cardenal más tierno que he podido conocer.

Lea además: Epigramas de Ernesto Cardenal: Poesía clásica digna hija de su tiempo para todos los tiempos

Ese carácter tan suyo desaparecía en los talleres de poesía para niños con cáncer en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, en Managua.

Rodeado de estos pequeños escribiendo y leyendo poesía el momento era realmente mágico.

Me siento muy afortunado por haber podido compartir algunos de estos instantes. La foto, de 2014, muchos amigos la conocéis.

La tomamos durante el rodaje del documental Me gustan los poemas y me gusta la vida, precisamente sobre estos talleres.

Para celebrar su cumpleaños voy a recordar un poema que no escribió él, sino una de esas pequeñas del taller, Ibis Palacios, que a sus ocho años falleció y nos conmovió con estos versos. Este se titula: Me gusta:

Me gusta bailar,

me gusta pintar y dibujar,

me gusta mirar las estrellas,

el sol, el cielo, la luna

y todos sus colores.

Me gustan las nubes blancas

me gusta reír

me gusta no hablar mucho,

me gustan los poemas,

me gusta patear a los chavalos

y me gusta la vida.

¡Felicidades, Poeta!

Deuda externa

Alejandro Bravo

Le debo a Ernesto Cardenal

lo mismo que él debe a Thomas Merton

que a su vez

le debe a Ezra Pound

que le debe a Walt Whitman

que le debe a otro, que le debe a otro…

Como la deuda externa de América Latina

ésta es impagable.

¡Feliz cumpleaños poetá!!!

Por su lado poeta mexicana Lina Zerón compartió su poema A mis quince me irradió un astro, que dedica a Cardenal, a quien ve como su “querido amigo poeta de América y otros universos”.

A mis quince me irradió un astro

Ernesto, a mis quince años, primero sucumbieron mis creencias y moldeaste mi conciencia social.

Como relámpago en la playa penetraste mis pensamientos, hice mía tu causa y tus versos, versos que desgranan como fotografías, instantes de un ser enfrentado a sus sentimientos, al amor que se anhela, al amor que se busca, al amor que se encuentra, al amor que se palpa, físico, arquitectura de un movimiento social, una revolución que fue traicionada, pero tú seguiste adelante, al amor que se vive para defender los derechos de los campesinos, de los civiles, de los niños con cáncer o al amor como antídoto contra la soledad y sus silencios, al amor como alegato contra la muerte, a los amores ligeros y a los amores profundos, a la perdida de las creencias, a la resucitación de los ideales.

Ernesto, mi bandera, mi archipiélago, mi Pigmalión.

Tu poesía se bebe en pocos tragos, sin tener la necesidad de morder el diccionario. En un armónico balanceo de imágenes claras y directas, alejadas de artificios y ficciones, crónica de una realidad que se reconoce de inmediato, disfrutándose en cada verso.

Cómo buen sobreviviente, tu poesía pega fuerte como una neumonía, como fuego a un bosque y con todo orgullo y satisfacción, puedo decir y presumir que eres no solamente mi guía y mi estandarte, sino mi querido amigo poeta de América y otros universos.

Con todo mi corazón mexicano, por siempre tu amiga: Lina Zerón

Tríptico a Ernesto Cardenal

(En sus 95 años)

I

Ernesto

ave rebelde

en rebelde vuelo

poeta sembrador de utopías

y epigramas

garza quieta y solitaria

en un atardecer

del lago

II

La palabra limpia

como su cotona

desnuda de adornos

la cruz de madera

sobre su pecho

silencio de poeta

y de profeta

caracol

repleto de paisajes

III

Invita al pueblo

a su mesa y su misa

para hablar sobre Dios, política

el amor, las galaxias

las estrellas inalcanzables

el rastro de los zompopos

el cantido del cierto güis

la mística de los amantes

y hace una pausa

para hablar de los héroes

que saltan como peces

en cada amanecer

de Solentiname

(Luis Enrique Mejía Godoy, Nicaragua, Enero, 2010)

“Que nos siga deleitando con su obra”

También los lectores de la obra poética de Ernesto Cardenal, de varios países, nos comparten sus mensajes enviados al poeta, a través de Luz Marina Acosta, su asistente.

Milagros Fernández: Gracias por ser uno de los autores que sembró en mi corazón el amor por la poesía. Leer sus versos a la edad de 12 años me sensibilizó de tal forma que hoy a mis 29 años soy profesora de literatura. Mi agradecimiento mas contundente para con su obra que ha sido enseñar a mis estudiantes sus versos. Un abrazo, maestro.

Lili P de Beccart : No hay un sólo día de mi vida que no recuerde la comunidad contemplativa de Solentiname, la biblioteca y el museo arqueológico; los atardeceres leyendo su poesía en la cabaña tan próxima a la casa de Ernesto en la isla Mancarrón…

Inolvidable Nicaragua con gente como el padre Cardenal tan amado, tan amigo de Julio Cortázar. Espero poder volver y verlo en su hamaca de la galería, en su casa frente al rió San Juan. Desde Buenos Aires, Argentina, un abrazo enorme al poeta y su gente.

Heraldo Melipal: Tus libros siempre fueron mi compañía, con ellos soñé de adolescente, me hice hombre, busqué a Dios y trabajé por la justicia y la hermandad. Tu poesía, tu reflexión, tu ejemplo y compromiso están muy presentes en mi vida. Un fuerte y amoroso abrazo desde Argentina.

Adriana Cisneros Garza: Maestro Ernesto: desde Monterrey; Nuevo León, México, lo felicito por otro año más en su vida. Quiero decirle que su poesía es bálsamo en mi vida, pues mi país está sumido en femicidios y desaparecidos. Sólo las letras consuelan en días de incertidumbre.

Elisa Salvador Zuloaga: Conocí a Ernesto Cardenal hace más de 40 años a través de mi añorada Vidaluz Meneses Robleto. Desde entonces le he seguido y disfrutado de su magnífica obra. Desde Madrid le deseo al poeta muy feliz cumpleaños y una vida longeva.

Ana Isabel Cabezas Dardon: Gracias poeta por existir! Me hiciste ver el mundo de la poesía siendo una niña y ahora ya una mujer sigue amando el verso!

Claribela Airnara: Lo adoramos en Bolivia, tuvimos el privilegio de tenerlo en el 1er. Encuentro de Intelectuales y Artistas, que gusto que siga produciendo es nuestra luz. Saludos de mucho Amor y alegría desde nuestros corazones al suyo, muy agradecidos siempre.

Claudia Giordana: Desde Argentina lo Abrazo!!! El poeta que le escribió a Claudia. Siempre sentí que ese poema me pertenecía!!! Feliz vida!

Michelle Koch: Abrazo su vida y su legado. Que nos siga deleitando con su obra!