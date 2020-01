El reconocido cronista deportivo de futbol, Douglas Pérez, recibió un fuerte golpe en la cabeza este domingo durante la celebración de las fiestas patronales de Diriamba. Sergio Zeledón, colega y cuñado de Pérez, señaló a Odanel Vélez, árbitro de Liga Primera, como el principal responsable de la agresión.

Pérez fue hospitalizado desde anoche y Zeledón indicó que no se acordaba de nada de lo sucedido. Este lunes por la mañana fue dado de alta y se dirigió a los juzgados de Diriamba para continuar con el trámite de la denuncia que interpuso desde este domingo contra Vélez.

«Voy hacer todo lo que sea legal para que pague por la agresión», afirmó Pérez, quien poco a poco está recuerdo lo sucedido y señaló que Vélez estaba acompañado por dos individuos más. «Él (Vélez) me agredió por detrás y cuando me defendí, otro que andaba con él me dio con el garrote», explicó el cronista.

Había sido amenazado

Douglas Pérez es un cronista deportivo que se caracteriza por ser duro en sus críticas hacía jugadores, técnicos, directivos y árbitros. Desde la pasada temporada, Douglas cuestiona el trabajo de Vélez porque a su criterio dejaba mucho que desear y esto molestaba al árbitro.

Pérez cuenta que hace como dos meses se lo encontró en Diriamba y lo amenazó con macheartelo. «Yo le dije que se aventara, que si tenía valor que lo hiciera pero ese día él andaba solo y ayer andaba con dos más», señala el cronista quien asegura que sus señalamientos han sido en un plano profesional.

Douglas indicó que dos horas antes de la agresión física de Vélez y su grupo, Donald Campos, asesor y responsable de árbitros de la Fenifut, lo agredió verbalmente. «Yo no miré a Douglas», aseguró Campos. «Ese es un problema personal entre ellos que deben solucionarlo en el plano personal», apuntó.

El responsable de árbitros de Fenifut dijo que no contemplaban ninguna sanción contra Vélez. «Diferente es que fuera en una cancha durante sus funciones», manifestó. » No soy partidario de la violencia, ni nadie lo es, pero es una reacción humano del muchacho (Vélez), que se ha quejado de tantas cosas fuera de tono que la dicho Douglas».