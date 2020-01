Cada trote, cada paso, cada día de entrenamiento es un sueño para Gloria Valeska Bermúdez Bermúdez, a quien se le ve practicar con entusiasmo todas las tardes en el Estadio Nacional de Futbol. Su sueño no solamente es representar al país, sino jugar más allá de las fronteras.

Gloria es una de las más de 20 chicas que anhelan representar al país en el Campeonato Femenino Sub-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) a celebrarse en febrero próximo en República Dominicana, y que a su vez es clasificatorio para la Copa Mundial Femenina Sub-20 que tendrá como escenario Costa Rica y Panamá, en agosto venidero.

De llegar a hacer el grado, no será la primera vez que Gloria, represente a la tropa pinolera. En ocasiones anteriores, la chavala de 19 años de edad tuvo la oportunidad de defender los colores azul y blanco, pero asegura siempre se siente la misma emoción cuando va en busca de una nueva oportunidad y está consciente que deberá luchar cada día por cumplir su sueño de representar al país en el Premundial.

«Se siente bien cada vez que me convocan a una preselección, siempre es un orgullo representar a Nicaragua. Se que es complejo también porque vienen jugadoras de diversos departamentos en busca de un cupo, por lo que cada día damos todo en los entrenamientos», contó emocionada Gloria.

Además de representar al país, Gloria también tiene otro sueño. «La verdad quiero llegar muy largo. Mi sueño es jugar fuera del país, tengo 19 años y se que para Dios no hay nada imposible y en mis mano está poder vivir ese sueño», señaló la joven, quien es defensa central derecho y asegura su hermanito también la inspira a jugar.

Sus inicios

Gloria relata que su pasión por el futbol fue gracias a su papá Julio Bermúdez en su natal Tipitapa, en donde jugó en equipos masculinos, debido a la ausencia de equipos femeninos.

«Empecé jugando futbol en equipo de varones gracias a mi papá. En Tipitapa no se miraba mucho equipos de mujeres, y mi papá que también jugaba futbol, me fue enseñando este deporte», confesó la atleta.

Tras jugar futbol sala y campo, a los 17 años Gloria tuvo su gran oportunidad de representar al país.

«Mi primera selección fue en la categoría Sub-17 en el 2017. Mi entrenador Ricardo Gaitán dijo que necesitaban jugadoras en la selección, no fue fácil, fue muy duro. Cuando me vine a probar por vez primera estaba nerviosa, no conocía a las jugadoras, era muy complicado, habían chicas con mucho talento», expresó la seleccionada nacional.

Una luz especial brilla en los ojos y sonrisa de Gloria cuando recuerda la vez en que le dijeron que representaría al país por vez primera.

«Me sentí muy contenta no solo por mí, sino también por mi papá, porque él se iba a sentir orgulloso, al igual que mi mamá», manifestó con una gran sonrisa la joven.

Gloria y su papá no son los únicos que aman el futbol en su familia. «En nuestra familia somos futboleros, pues también les gusta a mis tíos. Mi papá ya se retiró por su trabajo, pero antes jugaba con el equipo Veteranos».

Jamás lo imaginó

La joven atleta asegura que jamás imaginó que un día representaría al país por medio de un deporte.

«No, nunca pensé representaría al país por medio del futbol, yo solo quería jugar. Recuerdo que miraba en los diarios sobre los equipos de Primera División y yo le decía a mi papá que quería jugar. Entonces él y mis tíos me llevaron a entrenar al Complejo Deportivo Conchita Palacios».

Gloria cuenta que el orgullo que siente no es solo por representar al país, sino también a su familia y también a su natal Tipitapa.

«Ahora hay equipos de futbol femenino en Tipitapa, y me da mucho gusto que apoyan a los equipos femeninos, pero no son ligas federadas aún, solo hay recreativas», afirmó Gloria.

Fútbol y estudios

Para muchos atletas, practicar un deporte y estudiar es complicado, pero Gloria dice que esto es una teoría, pues también le da tiempo para estudiar.

«Sí, estoy estudiando segundo año la carrera técnica de Contabilidad y es difícil. Estudio los sábados, pues entreno toda la semana, y los domingos juego con mi equipo Leyendas en Primera División, pero se puede hacer todo. Como dice mi papá, para todo hay tiempo», finalizó la joven, cuya mamá es Jorlene Bermúdez Campos y también tiene tres hermanos.