SAG Awards: estos son los ganadores de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. en los que triunfó la surcoreana Parasite

La surcoreana «Parasite» se convirtió este domingo en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio más importante de los que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Esta fue una de las grandes sorpresas de una velada en la que los premios estuvieron muy repartidos y hubo emotivos e ingeniosos discursos.

La película surcoreana ha tenido un éxito sin precedentes en las ceremonias de premiación de Hollywood.

En la 26ª edición de los premios SAG, el elenco de Parasite («Parásitos») fue reconocido por encima de otros grupos de actores ampliamente reconocidos en la industria, que participaron en películas como The Irishman, Once Upon A Time In… Hollywood y Bombshell.

Si esto es un indicativo del éxito de «Parásitos» en los Oscar, el próximo 9 de febrero escucharemos más discursos en coreano sobre el escenario.

Lista de ganadores

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor elenco en una película: Parasite («Parásitos»)

Mejor actor: Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz: Renée Zellweger – «Judy »

Mejor actriz de reparto: Laura Dern – Marriage Story («Historia de un matrimonio»)

Mejor actor de reparto: Brad Pitt – Once Upon A Time… In Hollywood («Érase una vez… en Hollywood»)

Mejor elenco de dobles de riesgo: Avengers Endgame

Premio honorífico a una trayectoria artística: Robert de Niro

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor elenco en una serie dramática:The Crown

Mejor actriz de drama: Jennifer Aniston – The Morning Show

Mejor actor de drama: Peter Dinklage – Game Of Thrones

Mejor elenco en una comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor de comedia: Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Mejor actriz en miniserie o filme para TV: Michelle Williams – Fosse/Verdon

Mejor actor en miniserie o filme para TV: Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Mejor elenco de dobles de riesgo: Game Of Thrones

La 26ª edición de los SAG Awards se celebró en el auditorio Shrine en Los Ángeles.

Estos premios se consideran un pronóstico bastante cercano a lo que puede pasar la noche de los Oscar en lo que se refiere a reconocimientos a las interpretaciones.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, figuras de la noche

El galán de Hollywood Brad Pitt combinó humor y sensibilidad en un discurso en el que habló de agregar este nuevo premio, el de mejor actor de reparto, a su «perfil de Tinder» (red social de citas), así como mencionó haber visto todas las actuaciones de sus colegas, entre los que estaban pesos pesados como Al Pacino y Tom Hanks.

Además, dejó espacio para dibujar paralelismos en tono de humor entre él y su galardonado papel en Once Upon A Time In Hollywood.

«Seamos honestos. Fue un rol difícil. Un tipo que se droga (con marihuana), se quita la camiseta y no se lleva bien con su esposa…», dijo mientras sonaban las carcajadas del público.

De lado los chistes, finalizó su discurso con: «Cada uno de nosotros conocemos el dolor, la soledad y llevamos eso a la pantalla«.

Pitt fue captado viendo en un televisor del teatro el momento en que su exesposa Jennifer Aniston era premiada, una escena que quedó grabada en redes sociales y de inmediato se hizo viral.

Aniston fue reconocida por su interpretación en la serie The Morning Show en la categoría de mejor actriz en una serie dramática.

Subió al escenario con una emoción e incredulidad más propia de quien es nuevo en la industria y en la sala de prensa dijo sentirse honrada de participar en una producción que aborda el tema del acoso sexual laboral.

Phoenix honra a sus colegas

Era un claro favorito en la categoría a mejor interpretación en un drama por su estremecedor papel en Joker.

Al agradecer por su nueva estatuilla en los SAG, Joaquin Phoenix habló de todos menos de sí mismo, en un discurso emotivo que honró a sus contendores en esa categoría.

Empezó diciendo que cuando volvió a actuar, siempre se quedaba por fuera de las películas porque otro «muchacho» impresionaba más en los castings.

«Los directores de casting me susurraban: es Leonardo, es Leonardo», dijo en referencia a Leonardo DiCaprio.

Así, tuvo palabras de homenaje para Adam Driver, Christian Bale, y Taron Egerton.

Robert de Niro abordó el «abuso de poder»

Robert de Niro fue tal vez el único de los galardonados que dio un discurso con un alto tinte político, en el que habló de «hostilidad» hacia los sindicatos y «abuso de poder» en lo que pareció ser una crítica a la actual presidencia de EE.UU.

El actor, que fue reconocido por su trayectoria con un SAG honorífico, describió el actual clima político como «terrible» y añadió: «Existe el bien y el mal, existe el sentido común y existe el abuso de poder», en una velada referencia al proceso de impeachment al que se enfrenta el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que una de las acusaciones es por abuso de poder.

De Niro ha ganado dos premios Oscar y en 2011 fue reconocido con el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro por su carrera artística.