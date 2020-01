Miles se manifiestan en la capital de Virginia por el derecho a poseer armas

Activistas por los derechos a poseer armas, algunos haciendo exhibiciones deliberadas de sus rifles de estilo militar, comenzaron a descender el lunes a Richmond, la capital de Virginia, para protestar por los planes del liderazgo demócrata del estado para aprobar la legislación de control de armas.

Varios miles de activistas, en su mayoría hombres blancos, muchos vestidos con camuflaje y ondeando banderas con mensajes de apoyo al presidente Donald Trump, aparecieron horas antes de que comenzara la concentración de las 11 a.m.

El gobernador Ralph Northam declaró un estado de emergencia temporal días antes de la manifestación, prohibiendo todas las armas, incluidas las armas, del evento en Capitol Square.

La seguridad en todo el sitio del Capitolio estatal ha sido reforzada.

En medio de amenazas de violencia y una posible gran participación, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, demócrata, declaró un estado de emergencia temporal que prohíbe todas las armas de la Plaza del Capitolio de Richmond durante la manifestación del lunes para evitar que «los grupos armados de la milicia asalten nuestro capitolio».

Los grupos de derechos de armas, que sostienen que la Constitución garantiza su derecho a poseer cualquier arma de fuego, pidieron a la Corte Suprema de Virginia que dictamine inconstitucional la prohibición temporal, pero el tribunal confirmó la prohibición el viernes.

Northam dijo que las autoridades han recibido amenazas creíbles de violencia, incluida la amenaza de despliegue de drones armados sobre el Capitolio estatal.

Los legisladores demócratas, que recientemente obtuvieron el control de ambas cámaras de la legislatura estatal, han hecho que aprobar leyes de control de armas más estrictas sea un foco central.

El Senado de Virginia aprobó una legislación el jueves por la noche que exige la verificación de antecedentes de todas las ventas de armas de fuego y limita las compras de armas de fuego a una por mes. El Senado también aprobó un proyecto de ley para restablecer los derechos de los gobiernos locales a prohibir las armas de los edificios públicos y otros lugares.

Los neonazis, la milicia y otros grupos de defensa de las armas han prometido reunirse en masa para la concentración del lunes, que es organizada anualmente por la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia.

La manifestación planificada trae recuerdos de una violenta concentración de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en 2017, cuando una mujer murió y más de 30 personas resultaron heridas cuando un supremacista blanco atropelló con su automóvil una multitud de contra-manifestantes.

Los grupos extremistas también han inundado las redes sociales e Internet con mensajes amenazantes e indicios de violencia.

Christian Yingling, quien dirigió la Light Foot Militia (milicia Pie Ligero) de Pensilvania durante los violentos enfrentamientos en Charlottesville en 2017, le dijo a la BBC que esperaba una gran participación.

«Me gustaría ver a mucha gente (…) Sé por conversaciones en línea que muchos tipos de milicias están llegando desde cierta distancia … Texas, Illinois, en otros lugares», dijo Yingling .

El FBI arrestó a seis presuntos miembros de un grupo de supremacistas blancos por cargos de armas, en parte debido a las preocupaciones de que las personas planearan incitar a la violencia en la manifestación.

Se espera que ambas cámaras de la legislatura de Virginia aprueben leyes de control de armas aún más restrictivas, incluida la prohibición de rifles de asalto y leyes de «bandera roja» destinadas a tomar armas de personas que se consideran un riesgo para sus comunidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo palabras de apoyo el viernes por la noche para los partidarios de los derechos de las armas en Virginia, tuiteando: «Eso es lo que sucede cuando votas por los demócratas, te quitarán las armas».

Your 2nd Amendment is under very serious attack in the Great Commonwealth of Virginia. That’s what happens when you vote for Democrats, they will take your guns away. Republicans will win Virginia in 2020. Thank you Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020