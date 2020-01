Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (20 de enero)

Los nicaragüenses mantienen 636 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más relevantes que debe conocer para este día.

Diputado Sarria trasladaba drogas en vehículos parlamentarios. Esto es lo que contó uno de los testigos durante el juicio

El testigo oficial Código Uno, un oficial de inteligencia de droga nacional de la Policía, fue el número seis en pasar al estrado a dar su testimonio durante el segundo día de juicio contra el diputado parlacénico Francisco Sarria García, acusado de crimen organizado y asesinato agravado en perjuicio de Máximo Ríos Orozco. Según este oficial, Sarria «garantizaba el transporte o trasiego de la droga (cocaína) de frontera sur con Costa Rica hasta Mechapa, El Viejo-Chinandega, pasando por Managua, la cual era ocultada en vehículos parlamentarios”.

Alcaldía de Managua cobra IBI y basura por vía judicial

En su desesperación por levantar la captación de ingresos este año, la Alcaldía de Managua extendió su radio de cobros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y pago por el servicio de recolección de basura a personas naturales y jurídicas sin distinciones. Ahora, además de notificar en residenciales, está cobrando dichos aranceles a dueños de viviendas familiares ubicadas en vías principales de la ciudad, exigiéndoles pagar al menos diez años acumulados de este impuesto, más multas y tasa por servicio de basura.

Poder judicial sigue haciendo cambios en los juzgados de Managua

El poder judicial continúa haciendo sus cambios de fichas dentro del Complejo Judicial Central de Managua. Recientemente trasladó al juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, José Alfredo Silva Chamorro, como juez certificador en Jinotega y en su lugar puso a la juez Tercero Local Penal de Managua Nalía Úbeda, quien procesó y condenó a la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo. También enjuició al maratonista autoconvocado Alex Vanegas.

“No soy convencional ni miembro”. Medardo Mairena niega vínculos con el PLC

El líder campesino Medardo Mairena aclaró que no tiene ningún compromiso con el PLC ni con Arnoldo Alemán. La reacción de Mairena se produce a raíz de rumores de que Alemán le estaría ofreciendo el partido para que él sea candidato presidencial. “Yo no soy convencional ni miembro afiliado del PLC. Yo me debo a Nicaragua y al Movimiento Campesino”, dijo Mairena. Una demanda que Mairena hizo, como líder de los campesinos, el último sábado, para impulsar la unidad de todas las fuerzas del país a través de la conformación de una Coalición Nacional, fue bienvenida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

En planes un nuevo relleno sanitario en La Chureca con vida útil de 30 años

La Alcaldía de Managua se enfrenta al reto de construir un nuevo relleno sanitario en terrenos de La Chureca, esto para que no regrese el basurero a cielo abierto que durante décadas fue el infierno de la capital. En la presentación oficial del presupuesto 2020 y su Plan de Inversión Anual (PIA), Fidel Moreno, secretario general de la comuna, informó que en los próximos días se inaugurará un nuevo vaso de vertido en el relleno construido por la cooperación española (que dejó cuatro vasos y ya están casi llenos); y que se preparan para iniciar las obras de un nuevo relleno, que tendrá una vida útil de 30 años.