UNAB anuncia que Coalición Nacional trabaja en la incorporación de todos los sectores sociales

El Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informó este lunes en medio del asedio de la Policía Orteguista (PO), que la Coalición Nacional trabaja en incorporar a los sectores sociales, incluidos partidos políticos en el bloque que se enfrentará a la dictadura de Daniel Ortega.

Parte de las acciones son un plan de desobediencia civil que reactivarán con piquetes, plantones y marchas para demandar la liberación de todos los presos políticos y reformas electorales que permitan elecciones transparentes.

Violeta Granera y Félix Maradiaga del Consejo Político de la UNAB, informaron que habrá conversaciones con los partidos políticos, sin embargo, les demandan muestras convincentes de «lealtad» hacia la lucha del pueblo.

Una de las demandas sería no sentarse con el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a negociar las reformas electorales que el régimen pretende imponer.

«El pueblo de Nicaragua no está aceptando reformas unilaterales, no acepta más de lo mismo. No vamos a aceptar reformas superficiales que quieran engañar inútilmente a los nicaragüenses», dijo Granera.

La UNAB recordó que en los pronunciamientos de la comunidad internacional se ha dejado claro que la dictadura de Daniel Ortega con quien debe sentarse a dialogar es con la oposición agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el resto de sectores sociales.

«Hacemos un llamado a los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional para que no entren en el juego de Ortega, y desde las organizaciones que buscamos la Coalición Nacional es unirnos todos para parar estas pretensiones que tiene la dictadura», afirmó Granera.

La aceptación de los partidos políticos, los movimientos sociales y todos los sectores del país a conformar el bloque opositor serán en base a que «demuestren con hechos su ruptura con la dictadura y el apoyo a la defensa de las libertades», afirmó Granera.

El régimen anunció que la reforma electoral la realizará la Asamblea Nacional con los partidos políticos con personería jurídica de la que se excluirá a la Alianza Cívica, la UNAB, agrupaciones sociales, campesinos y demás sectores que han liderado la resistencia desde abril del 2018.

Los miembros del Consejo Político de la UNAB dijeron que cuando el régimen convoque a negociar su reforma electoral, los partidos que se sienten permitirán que «el pueblo de Nicaragua sepa quiénes están realmente del lado de la libertad y la democracia y quienes del lado de la dictadura».

Por su parte el dirigente campesino y excarcelado político, Víctor Díaz, desautorizó al líder Medardo Mairena a poner condiciones políticas y plazos fatales para la Coalición Nacional. Díaz afirmó que «el mandato de las bases, los campesinos en el campo» es que deben deponerse todos los intereses personales para apoyar a la Coalición Nacional sin exclusiones.

Las declaraciones se dieron posterior a la juramentación del consejo político de la UNAB para el período 2020, acto que fue asediado por la Policía Orteguista (PO) quien con varias patrullas y antimotines se apostaron afuera del hotel donde estaban los opositores y familiares de reos políticos.

Varios presos políticos en huelga de hambre

Asimismo, madres de presos políticos informaron que unos seis de éstos iniciaron una huelga de hambre desde el sábado pasado.

Los familiares pidieron a la Cruz Roja Internacional que les permitan verificar el estado de salud de los huelguistas, quienes aseguran se mantendrían su protesta, por «los maltratos» que reciben por parte de los custodios es las cárceles del régimen, hasta lograr su libertad.

Ivania Álvarez, excarcelada política y del consejo político de la UNAB, explicó que son seis los presos políticos en huelga de hambre en el sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa.

«Es una medida desesperada y por eso elevamos la denuncia nacional e internacional, esta dictadura no nos ha regalado nada, es el pueblo quien ha presionado y nos ha sacado» de la cárcel a más de setecientos presos políticos, «y sobre esa línea seguiremos presionando» por la libertad de quienes quedan en las mazmorras del régimen, dijo Álvarez.

Se exigió una vez más a la dictadura de Ortega que deje ingresar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que constante las condiciones de los protestantes detenidos así como que se gestione su liberación.

