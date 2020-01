Ciudadanos por la Libertad exige transparencia a la Alianza Cívica y UNAB en conformación de Coalición Nacional

Kitty Monterrey, presidenta del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), mostró su inconformidad por la falta de información en la manera de cómo se está organizando la unidad y la conformación de la Coalición Nacional, al sostener que pese a que son aliados de la Alianza Cívica, éstos no los han tomado en cuenta en dicho proceso.

«Ellos deben definir cual es su proyecto, qué es lo que son, hacia dónde van, cuál es su plan; hay muchas cosas que no están definidas, y mientras tanto, nosotros estaremos a la espera de esas definiciones y esas aclaraciones. Nosotros somos aliados de la Alianza Cívica y si no tenemos una primera reunión con ellos para saber realmente hacia donde vamos y cuales son las estrategias, es muy difícil que podamos tener una decisión en estos momentos (en torno a formar parte de la Coalición) Nacional», aseguró Monterrey en una conferencia de prensa.

Monterrey agregó «nosotros no tenemos conocimiento de cómo se manejan ellos a lo interno, no hemos sido parte de ninguna discusión, de ninguna estrategia. No han compartido con nosotros absolutamente nada».

Alianza Cívica se reunirá con CXL

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo a LA PRENSA que ya están solicitando una reunión con las estructuras de Ciudadanos por la Libertad (CxL) para explicarles lo que éstos han expuestos como aliados.

«Nosotros estamos solicitando una reunión precisamente para irle a explicar lo que ella ha planteado. Me parece positivo que ella (Kitty Monterrey) esté pidiendo información de cómo tenemos visualizado la estructura, la visión, la misión, los objetivos, el plan de país, todo esto se los vamos a presentar cuando nos reunamos con ellos», explicó Chamorro.

Por otro lado, en un comunicado de prensa leído por Monterrey, lamentó que haya descalificación en el primer intento de unidad en la oposición, señalando que éstas descalificaciones viene de personas ligadas en algún momento a la dictadura.

«No es adecuado dar un primer paso de unidad partiendo de la descalificación, por el hecho de que seamos una organización política con reconocimiento legal (…) menos aún cuando la instancia que lo hace tiene en sus estructuras organizaciones político partidaria que fueron aliados o parte del FSLN», cuestionó Monterrey.

Demanda sinceridad

La presidenta de CxL demandó tanto a la Alianza Cívica como a la Unidad Nacional Azul y Blanco actuar con sinceridad en el proyecto de unidad opositora.

«Yo lo digo en nombre del partido, aquí lo que ha faltado es sinceridad. Todos tienen que definir quienes son y eso es lo que faltado en los pronunciamientos. tanto de la Alianza como de la UNAB, o como colectivo que pretenden formar ahora. Nosotros no estamos en contra de una gran alianza, todo lo contrario, creemos que una alianza es necesaria para derrotar a Daniel Ortega», expuso Monterrey.