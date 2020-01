Gioconda Belli: Este libro es un canto valiente y épico a la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad

Después de su exitosa presentación en Managua y otros lugares del país el poemario épico Versos Azules y Rimas Blancas, del periodista y poeta Juan Carlos Duarte Sequeira, será presentado el próximo viernes 27 de enero en El Salvador y Míami, y en Nicaragua en la apertura del ciclo escolar, en universidades y colegios.

Sus versos con sonoridad dariana hablan del estallido de abril del 2018 y las ansias de libertad y democracia del pueblo de Nicaragua en su lucha contra la dictadura Ortega-Murillo.

Lea: La rebelión contra Daniel Ortega, vista desde las máscaras de El Güegüense y el azul y blanco

Sobre el mismo, la poeta Gioconda Belli ha escrito lo siguiente: “Este libro es un canto valiente y épico a la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad; una lucha que se ha renovado desde abril de 2018 y cuya enseña son los colores azul y blanco”.

Asimismo ha comentado que Duarte “ha plasmado en estos versos hermosos y llenos de vigor y amor patrio, su sensibilidad poética que se demuestra hija y nieta del verso métrico y sonoro de nuestro Rubén Darío y por lo mismo lleva en sí una música y lírica que llegará al corazón de sus lectores”.

Nuevas presentaciones

Su autor también espera darlo a conocer a la comunidad latina en Miami, y en retorno de clases en Nicaragua, en las universidades privadas y centros escolares. El libro se encuentra disponible en las librerías de Hispamer y en la Radio Camoapa. Así en la plataforma digital de Amazon.

Lea además: Juan Carlos da continuidad a la poesía política en un país que sangra por sus cuatro costados

Este libro de 50 poemas rememora en sus versos sonoros “la lucha cívica de un pueblo azul y blanco”, el sufrimiento y la esperanza de los nicaragüenses, hace eco del dolor de las madres de abril, de los encarcelados, de los exiliados.

Por lo que sus poemas están comprometidos “con el sueño de una patria en libertad, sin represión, ni violación a los derechos fundamentales de las personas”.

Aquí le dejamos cuatro poemas en cuartetos sonoros:

Canto a Masaya

Me duele ver que el canalla

llega de noche al jardín;

¡cuánto me dueles Masaya,

no quiero verte morir!

Herida tengo la patria,

lejos no quiero partir;

quiero entregarte mis ganas,

mis ganas de combatir.

Anoche murió mi hermano

por la espina de un fusil;

en la sombra está la mano

de un tirano tosco y vil.

Vamos mi pueblo guerrero

que todo puede cambiar,

deja que encienda primero

el fuego de libertad.

Vamos que allá está mi madre

y tu hijo quiere soñar;

que no derramen la sangre

de nuestro pueblo jamás.

Visto de flores el alma

y me atavío al salir;

altiva está la mirada,

de Patria libre o morir.

Con las marimbas armadas

tus sones se oyen sin fin

por toda mi Nicaragua,

mi Nicaragua feliz.

Yo te aliento en este canto,

entre caites y güipil,

Monimbó, te quiero tanto

porque vos sos siempre abril.

Vamos mi pueblo guerrero

que todo puede cambiar,

deja que encienda primero

el fuego de libertad.

Vamos que allá está mi madre

y tu hijo quiere soñar;

que no derramen la sangre

de nuestro pueblo jamás.

(13 de mayo 2018)

Himno a Nicaragua y su libertad

Nicaragua se viste de gloria,

con acento de viejo volcán,

imponente se yergue en su sombra,

mientras pisa al feroz animal.

Muy vibrante se ve la montaña

entre escudos de verde metal,

cual guerrera que fuerte reclama

al sol y al viento su Libertad.

Por las calles un río de sangre

desmaya sueños de amor y paz,

y el gemido triste de una madre

de noche se oye por la ciudad.

Bajo las puertas suave desliza

su esencia de muerte la maldad,

que a fuego funde entre una sonrisa

la sed de odio para matar.

Pero siempre es más grande el tamaño

de Dios, que calma la tempestad,

aquel que mueve suave su mano

y ofrece su vida en el altar.

Bajo el fuego del sol la mazorca

pierde granos y mucha humedad;

el vampiro que vuela en la sombra

lleva aromas de azufre infernal.

Nicaragua tu espíritu canta

con la fuerza de un nuevo Titán,

que en su mano la espada levanta

y su trono es de azul celestial.

Asechada se siente la fiera,

preparada en su oscuro ritual,

mientras habla el señor por doquiera

de justicia, de amor y bondad.

Muere, pues, la serpiente emplumada

y se pierde en su selva el jaguar;

una Biblia de azul repintada

sobre blanco funde a Satanás.

Agobiada la bestia se cansa

y sus ojos no pueden mirar,

su cabeza es de aspecto muy mansa,

pero nadie se puede confiar.

Un silencio domina la senda

que los fieles tendrán que pasar,

entre abismos, espinas y piedras

de un calvario perdido en el mar.

Rompe el fuego de nuevo en la noche

y se pone su horrible disfraz,

como parca se mueve en su coche,

deja muerte a su paso detrás.

Entre brumas tu pueblo levanta

los sabores de un ácimo pan

y entre cruces un niño se espanta,

yace muerto en su lecho de afán.

Sobre el cielo una luz encendida

tiene un brillo de amor estelar,

Nicaragua es mi patria querida,

siempre vivo por tu libertad.

(10 de junio 2018)

Mire

Mire, amiga campesina,

hago surcos por la calle

para sembrar la semilla

que ha de quitarnos el hambre.

Haga este surco conmigo

pa’ que no pase el matón;

también que lo haga el vecino,

es nuestra revolución.

Mire al niño que camina,

el fuego va por su sangre,

mientras la oscura mentira

no respeta ni a su madre.

Mire aquel joven caído,

lo mató aquel tirador

y esos de negro que miro

son bestias del dictador.

Mire, esa flor se marchita

por las balas de un cobarde

que a todo un pueblo le quita

la vida para quedarse.

Por cada pueblo que paso

está sembrado el terror,

maldita sea la mano

que causa tanto dolor.

Ahí viene la policía

con matones por delante;

mientras su jefe reía,

ellos querían matarme.

Mire amiga campesina,

ya pronto va a amanecer;

venga conmigo sonría,

la milpa va a florecer.

Por la Masaya florida,

así vamos de la mano…

¡ay Nicaragua querida,

la lucha no será en vano!

Mi barricada es pequeña,

nadie la puede pasar.

¡Tengo una patria que sueña,

con vientos de libertad!

(21 de junio 2018)

Pueblo valiente

Venga, mi amigo, le cuento,

mi patria va a reventar;

ya marchan como guerreros

cientos de miles y más.

Vino agresivo el tirano

y llegó hablando de paz,

vino a matar a mi hermano

y no lo pude evitar.

Perdida trae la mirada

como profeta del mal,

el odio embriaga sus garras

que afila para matar.

Ya lo desvela mi anhelo,

mi sueño de libertad,

millones claman al cielo

desde la universidad.

Matan y van a la vela,

visten de traje formal;

no te preocupes mi abuela,

lucho por tu dignidad.

Bañan las calles de sangre,

se adueñan de la verdad.

Yo te juro por mi madre

que no voy a claudicar.

Vino agresivo el tirano

y llegó hablando de paz,

pero cortando la mano

de aquel que va a protestar.

Piden sentarse a la mesa

como el mejor comensal;

quieren cortar mi cabeza

para que no pueda hablar.

Dijo tranquilo el tirano,

como feroz animal,

quiero la paz con mi hermano

pero no doy paso atrás.

Tiene en las calles al pueblo,

que no para de gritar,

quiere imponerles el miedo

para después dialogar.

Siento entre cruces, yo siento

almas de fuego volar;

es el fulgor de los muertos

que urgidos vienen y van.

Quieren que salga el tirano,

quieren justicia y paz,

pero a ningún diputado

en comisión de verdad.

Viene de nuevo el tirano,

viene buscando la paz;

a torturado a mi hermano,

mi madre quiere llorar.

Son la reserva del pueblo,

son la reserva moral,

son estudiantes sin miedo,

y buscan la libertad.

Por todos lados se escucha

y se le siente pasar…

viva la gente que lucha

por la verdadera paz.

Viene escondido el tirano,

cubierto por su disfraz;

güegüense burla temprano

y vamos a celebrar.

Venga mi pueblo valiente

que vamos a conversar;

hay que cambiar presidente,

ministros y mucho más.

(1 de mayo 2018)