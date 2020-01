Policía libera a tres de los cuatro jinotepinos secuestrados el fin de semana

Walter Jiménez, Luis Vindell y Jairo Sequeira fueron liberados la tarde de este lunes 20 de enero, luego de ser capturados la mañana del sábado 18 de enero por la Policía Orteguista, en Carazo. Sin embargo, Lester Selva aún sigue en las celdas del Chipote, denunciaron diversas fuentes.

Gabriela Vindell, hermana de Luis Vindel, afirmó a LA PRENSA que la misma Policía fue a dejar su hermano a su casa, pero sin decirles nada. La familiar expresó que su hermano no presenta golpes en su cuerpo pero aún no conocen detalles de su detención porque él no ha querido hablar.

Por su parte a Selva, quien es ingeniero en sistemas, lo investigan por la fabricación de bombas de contacto de las que se usaron en los tranques.

Julio Montenegro, abogado de Defensores del pueblo, declaró que de los cuatro jinotepinos solo Selva aún se encuentra detenido pese a pasar las 48 horas de investigación que establece la ley y de no presentar cargos en su contra.

Policía se lleva a hermano de Sequeira

Montenegro también manifestó que la Policía aprovechó el momento cuando fue a dejar a Jairo Sequeira a su casa para capturar a su hermano Ernesto Sequeira. «(Jairo) fue dejado en su casa como a las ocho de la noche. Lo curioso es que lo dejan a él y se llevan a su hermano Ernesto Sequeira Galán, Simplemente se lo llevaron. Los dos han participado en las protestas», dijo el abogado.

El defensor de derechos humanos señaló que la Policía siempre opera contra las personas que han trabajado en protestas antigubernamentales, como es el caso de los hermanos Sequeira, quienes pertenecen a un grupo de autoconvocados.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) manifestó, a través de su cuenta de Twittter, que se está viviendo un «recrudecimiento de la represión» y condenó las detenciones arbitrarias contra excarcelados políticos.

«Exigimos cesen los hostigamientos. Exigimos se respete el derecho a la protesta y el derecho de reunión pacífica», dijo el organismo.