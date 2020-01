Perder así duele: El Real Estelí dice adiós con el recuerdo del “casi ganamos”

David Rosario no podía hablar en la conferencia. Respiró profundo, agachó la cabeza y le quitó la mirada a los periodistas. No era un simple drama por la derrota, sino que no había ningún ser humano más en el país que creyera en el equipo como él lo hacía