Estados Unidos incorpora en su «lista negra» a 15 aviones propiedad de PDVSA por servir de transporte al régimen de Maduro y sus aliados

Estados Unidos continúa acorralando económicamente a Nicolás Maduro, que se niega a dejar a abandonar el poder. Esta vez el Departamento del Tesoro se lanzó contra una importante flota de aviones propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), por ser utilizada por el régimen de Maduro para movilizar a sus funcionarios.

La ofensiva contra los intereses de Maduro ocurren en momentos que el secretario de Estado, Mike Pompeo se encuentra de gira por América Latina en el marcado de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, donde la crisis política de Venezuela y Nicaragua forman parte de su agenda.

Según el Departamento del Tesoro varios de los 15 aviones, que quedaron inhabilitados para operar, han volado de manera insegura y poco profesional cerca de aviones militares estadounidenses.

«En el invierno de 2019, PdVSA Learjet 45 ( YV2734 ) voló cerca de un avión militar estadounidense sobre el Mar Caribe. En la primavera de 2019, durante una operación conjunta realizada por PdVSA y el Comando Aéreo Integrado de Venezuela, Learjet 45XR ( YV2567 ) de PdVSA intentó interferir con un avión militar estadounidense en el norte del Mar Caribe», reseña en el comunicado divulgado por Estados Unidos.

Tras el anuncio, donde identificó a cada una de las aeronaves con sus respectivas matrículas y modelos, recordó que «las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Los aviones bloqueados son:

YV3360 , Marca y modelo: Dassault Falcon 200EX

, Marca y modelo: Dassault Falcon 200EX YV2040 , marca y modelo: Dassault Falcon 900B

, y modelo: Dassault Falcon 900B YV2726 , Marca y modelo: Dassault Falcon 900

, Marca y modelo: Dassault Falcon 900 YV2485 , Marca y modelo: Dassault Falcon 900EX

, Marca y modelo: Dassault Falcon 900EX YV2486 , Marca y modelo: Dassault Falcon 900EX

, Marca y modelo: Dassault Falcon 900EX YV2565 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2567 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV1118 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2734 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2716 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2738 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2739 , Marca y modelo: Bombardier Learjet 45

, Marca y modelo: Bombardier Learjet 45 YV2763 , Marca y modelo: Haya 1900D

, Marca y modelo: Haya 1900D YV2762 , Marca y modelo: Haya 1900D

, Marca y modelo: Haya 1900D YV2869 , Marca y modelo: Haya 1900D

Viajes a Nicaragua

Si bien la lista de aeronaves bloqueadas no aparece, lo cierto es que efectivamente los aviones de PDVS no solo han sido utilizados para movilizar a funcionarios de Maduro, sino también a los aliados, en este caso, a cubanos, que son fundamentales en la permanencia del régimen chavista en el poder. No se sabe qué gobierno asumió ese costo.

Según registros periodísticos, en enero del 2017, el entonces vicepresidente de Cuba (ahora presidente), Miguel Díaz Canel, llegó a Nicaragua en un avión de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Este viajó en un avión Falcon 50 matrícula venezolana YV 1128.

El vuelo La Habana-Managua es de aproximadamente dos horas y tiene un costo aproximado de 18,000 dólares. La aeronave, por su parte tiene un valor de 50 millones de dólares, según publicaciones periodísticas.

PDVSA, que también está sancionada, es el brazo financiero fuerte del régimen de Nicolás Madura y sus estelas de corrupción han alcanzado a Nicaragua, donde integró a Albanisa, mediante la cual se manejaron más de 3,000 millones de dólares en negocios oscuros.