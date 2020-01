Los triunfos de María Elízabeth: Psicóloga, educadora y dueña de jardín infantil

María Elízabeth Martínez ha tenido que superar muchas barreras en su vida, como el estar casi un año en cama debido a un accidente, o culminar su carrera universitaria a pesar de las dificultades de movilización.

Martínez, de 49 años, quedó con secuelas de la polio después que se enfermara cuando tenía 7 meses de nacida. Su vida la ha pasado en una silla de ruedas, por lo que no pudo asistir a la escuela, porque su familia no sabía quién la iba a apoyar en el colegio.

Pero la curiosidad y las ganas de aprender la llevaron a ser autodidacta. Tenía juguetes didácticos, miraba programas como Plaza Sésamo y usaba los libros de estudio de sus cuatro hermanos menores.

“Cuando tenía 17 años me integré a un grupo pastoral, los chavalos eran de mi edad e iban para la universidad. Y yo dije: ‘si ellos pueden, yo debo poder’”, cuenta Martínez.

Una vecina le había enseñado a leer y escribir, pero no tenía certificación de todo lo que sabía, así que comenzó en sexto grado.

Desde que comenzó supo que al terminar la secundaria quería ser psicóloga. Fue su meta y así fue que en 1996 logró bachillerarse.

La escuela quedaba en su barrio, Monseñor Lezcano, pero cuando entró a la universidad, la UCA (Universidad Centroamericana) le quedaba más lejos.

Al comienzo contrató un taxi de recorrido, que iba a dejarla y traerla, pero después el taxista ya no quiso continuar. “Fue bien difícil. Una sobrina iba a dejarme en taxi y se iba, algunas veces se tenía que quedar en clases conmigo. Así fueron los últimos dos años. Las clases prácticas se me hacían un poco difícil. Gracias a Dios siempre conté con mis compañeros, fueron solidarios”, manifiesta María Elízabeth.

Martínez tiene que usar una silla de ruedas con motor, ya que las sillas de ruedas convencionales no puede manejarlas debido a su discapacidad. La eléctrica la maneja con un control que manipula con su mano derecha.

Para ella, la discapacidad es solo una limitante, porque es una persona con espíritu libre. “Otras potencialidades están íntegras”, dice.

Casi a los 30 años logró graduarse de psicóloga. Su meta estaba cumplida, pero sus sueños no pararon ahí.

Directora de preescolar

“Cuando estuve en la universidad, la meta era que cuando yo saliera pondría un consultorio, pero después no tuve los recursos, uno tiene que mantener un local. Lo inicié, pero después no lo pude mantener. Después estuve trabajando en clínicas a domicilio y también por bastante tiempo busqué empleo, y generalmente en Psicología requiere de trabajo de campo, movilizarse, y a mí se me hacía difícil”, cuenta.

En su carrera hay áreas de educación, realizó un posgrado y a ella le gustaba lo de enseñar y que los niños lo disfrutaran.

Comenzó haciendo tutorías para niños con problemas de aprendizaje. “Fui descubriendo que muchas de las dificultades de aprendizaje es por una mala base en el preescolar”, relata.

Cuando estuvo haciendo trabajos voluntarios en Acahualinca una vez la entrevistaron y le preguntaron cuál era su meta, y ella dijo que era tener un preescolar. En 2015 fundó el Jardín Infantil Campanitas de Abril, donde ella es la directora y tiene a dos maestras. Pero no solo hace el papel de directora, también ayuda en las clases y es psicóloga de los niños.

“No es solamente que estén en una silla, sino hacer uso de las artes plásticas, la música, danza”, comenta. “Los niños aprenden no solo académicamente, sino también en crecimiento personal, la idea es que aprendan valores”, añade.

“Aquí el sector no es de personas con dinero, sí es un preescolar privado, pero se trata que tenga la calidad de los preescolares caros. Con la idea de que aunque sean de escasos recursos tengan una educación de calidad”, explica Martínez.

En los inicios del preescolar solicitaron donaciones de material didáctico, cuentos, juguetes. Ahora lo que María Elízabeth quisiera es tener una maestra de inglés para los niños. “La situación económica no está bien, pero me gustaría tener recursos para pagarles una maestra de inglés. Eso como que está difícil”, dice, pero viniendo de ella no extrañaría que también superara ese obstáculo, porque lo que se ha propuesto lo ha conseguido.

Accidente la mantuvo en cama

En 2012 un motociclista en estado de ebriedad se la pasó llevando cuando ella regresaba de la iglesia. Debido al accidente, quedó casi un año en cama por fracturas en sus piernas.

“Fue bien difícil, un año completito en una cama sin poder moverme. Para las citas médicas tenía que ir en ambulancia y esas se tenían que pagar aparte y era muy complicado, era muy estresante y doloroso”, recuerda. El responsable del accidente no asumió los gastos.