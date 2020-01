Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (21 de enero)

Los nicaragüenses mantienen 637 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más relevantes que debe conocer para este día.

Cinco variaciones que sufrirá tu factura eléctrica y que debés vigilar a partir de ahora

Después de finalizar un difícil año para los consumidores del sector eléctrico, luego que el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE) disfrazara un incremento cercano al 20 por ciento, los nicaragüenses deberán estar en alerta porque la factura eléctrica además de sufrir un recorte del subsidio eléctrico, también se encarecerá por otras cuatro razones, que significará para su bolsillo mayor asfixia económica.

Y es que como parte de un paquete de ajustes que el régimen de Daniel Ortega acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2017 para obtener un préstamo en ese año, la cuenta eléctrica del hogar no solo se encarecerá por el lado de un recorte en el subsidio al servicio de electricidad, sino también por otros cuatro cargos que integran la factura, incluido el cobro por alumbrado público.

Plan escolar 2020 de la Policía Orteguista buscará más control y represión sobre estudiantes, advierten expertos

Con el inicio del año escolar el 3 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volverá a contar con sus fieles Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), para controlar y reprimir cualquier acto de manifestación antigubernamental de parte de los estudiantes. Esta estrategia, que también que se dio en el 2019, es parte del plan de seguridad escolar 2020 que recién presentó la Policía Orteguista (PO), y el cual busca «garantizar seguridad, tranquilidad y bienestar» a los estudiantes, docentes y padres de familia.

Jubilados que consuman más de 151 kilovatios por mes pagarán más por el servicio tras tercer reducción de subsidio estatal

La política de reducción del subsidio eléctrico que el régimen de Daniel Ortega continúa implementando este año también alcanzó a los jubilados, particularmente aquellos que consumen entre 151 y 1,000 kilovatios horas por mes, que deberán asumir un mayor peso de la factura a partir de enero, según lo acordado con Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2017.

Esto forzará a que los adultos mayores, ya afectados por la decisión del Gobierno de no revalorizar en el 2019 por completo las pensiones, hagan enormes esfuerzos para no rebasar los 150 kilovatios mensuales, para que el Estado les siga subsidiando el 50 por ciento de la factura eléctrica.

Alcaldía de Managua cierra las puertas a los arreglos de pago del IBI y el servicio de basura domiciliar

A diario son decenas las personas que desfilan por la oficina del director de Recaudación en la Alcaldía de Managua, Erick Canales, con la esperanza de que les rebaje la deuda en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y servicio de basura domiciliar que no fue pagada en años anteriores, sumando en algunos casos hasta un decenio. Uno a uno visitan a Canales con la esperanza de recibir alguna ayuda, para no correr el riesgo de ser citado en los juzgados de Managua y enfrentar un proceso por la vía civil al no estar en la capacidad financiera de cancelar toda la cantidad o en cuotas, en un arreglo de pago. Pero la respuesta que reciben de su parte es tajante: hay que pagarlo todo.

Alza en insumos afecta producción de rosquillas en Somoto, Madriz

El alza en los precios del queso, crema, manteca, maíz, huevos y otros productos utilizados como insumos en la producción de rosquillas afecta a los más de 50 talleres de esta industria en el municipio de Yalagüina y la ciudad de Somoto, zonas del departamento de Madriz. El queso, que a inicios de enero costaba 50 córdobas la libra, se oferta actualmente entre 60 y 65 córdobas, mientras que el bidón de aceite pasó en las últimas dos semanas de 520 a 750 córdobas.