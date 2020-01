Cuando Juan Barrera empezó su travesía internacional más extensa de su carrera (2016 al 2019), la Liga Primera estaba organizado por la Fenifut. El volante ocotaleano regresó hace seis meses al futbol nacional, que desde a mediados de 2016 es manejado por la dirección la Asociación de Clubes y no había tenido la oportunidad de asistir a ningún actividad previo al inicio de un torneo hasta este martes.

Barrera estuvo como parte del Real Estelí en la presentación del Torneo de Clausura 2020 y al terminar el evento expresó en sus redes sociales su punto de vista sobre lo que miró. El capitán de la Selección de Futbol felicitó el avance que se ha tenido en varios aspectos, pero criticó algunos aspectos que a su criterio y de muchos compañeros deberían mejorar.



«Tenía años de no asistir a un evento como lo que fue hoy (martes) el de Liga Primera, creo que poco a poco van haciendo las cosas bien, viene gente de afuera aportar a la Liga, y el futbol nuestro va subiendo de nivel futbolísticamente, administrativamente, en redes sociales, televisión, etc. Pienso que no sólo yo, sino muchos jugadores, creo que el 80 por ciento o más; piensan y creen que el arbitraje es malísimo», apuntó Barrera.

El ocotaleano mencionó varios fallos del pasado torneo como ejemplo. «No tuvieron errores sino horrores. De nada sirve tener una buena inversión en jugadores, logística, si nuestros árbitros son pésimos, atrasan el juego, no saben hablarle a un jugador, son vulgares sin principios y sobre todo sin ética. El claro ejemplo la final de vuelta de Copa entre Managua vs. Diriangén, el árbitro expulsó al portero de los Caciques sin justificación y así sucesivamente sin mencionar cuanto nos han afectado a nosotros Real Estelí», señaló.

Barrera espera que este año mejore y que puedan venir personas a mejorar el arbitraje ya que son muy fundamentales en un partido. «Lástima que a los jugadores no se nos dio la palabra», lamentó.