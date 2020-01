Cosep dice que las empresas están siendo forzadas bajo la figura de «defraudación fiscal» a pagar impuestos

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri confirmó que las empresas están siendo forzadas vía judicial para pagar impuestos en Nicaragua, utilizando como arma legal la figura de la defraudación fiscal pese a las dificultades económicas que están afrontando los negocios como consecuencia de dos años de recesión.

En declaración a los medios de comunicación, Aguerri dijo que «vemos una preocupación real con la arbitrariedad que se está dando con los incrementos en las alcaldías en relación con el Impuesto del IBI, de la matrícula, y no solo eso sino que ya empezó a haber de alguna manera un proceso donde están utilizando la figura de defraudación fiscal para llevar a empresarios a situaciones penales, donde a través de querer amenazarlos o llevarlos a las cárceles, forzarlos a tener que pagar en condiciones donde no tenes la posibilidad ni siquiera de tener una autoridad de dirimir sobre si vos tenés la razón o no tenés la razón».

Aguerri dijo que aún están analizando cómo realmente se está desarrollando este esquema coercitivo de cobro de impuestos rezagados en el sector, para poder determinar cómo está funcionando este sistema.

Pero lo que más inquieta al sector privado es una eventual reforma tributaria. Temen que la misma se presente antes de que el último ajuste cumpla un año en marzo próximo y que tuvo un efecto negativo en las empresas. La iniciativa debería en todo caso presentarse antes del 29 de febrero.

En el marco de ello, el Cosep informó que estaba preparando un foro tributario donde se abordarán estos aspectos. “Cosep no está participando de estas consultas. Desde que esta la crisis hemos sido claros sino logramos la respuesta al tema de origen del problema que es político vamos a seguir dando vueltas en redondo”, afirmó.

“Hay 8 que ya existen proyectos de ley, que ya están en la Asamblea (…) la reforma tributaria entró en vigencia el primero de marzo del año pasado y si se van a hacer cambios lo más seguro es que esos cambios se vayan a hacer antes del 29 de febrero de este año, es decir, estamos hablando de una situación que está a las puertas”, explicó.

