Las expectativas aumentaron entorno al Diriangén. Ya no se mira como el plantel titubeante de los últimos torneos, sino se percibe como uno de los protagonistas, un equipo más compacto y con herramientas para competir por la incorporación del uruguayo Bernardo Laureiro, el mejor extranjero de los últimos años.

El charrúa está considerado el principal factor para un mejor futuro del Diriangén, que arranca el certamen con una racha de 14 partidos sin conocer la derrota: 10 victorias y cuatro empates. Laureiro ha marcado diferencias en los amistosos de pretemporada y tiene margen de mejora en su rendimiento.

De los diriambinos se espera que accedan sin problemas hasta las semifinales, por detrás del Real Estelí, el máximo favorito, y el Managua FC, los planteles mejores reforzados para disputarse el Clausura por la inversión y continuidad a sus proyectos.

El cuarto puesto

Sus nombres están en segundo plano. Casi ni

🇷🇺 🇪🇸 | Nuestro nuevo fichaje, Nikita Solodchenko, será el primer jugador ruso en disputar un torneo en el fútbol nicaragüense. pic.twitter.com/nt2FFtZQa2 — Club Deportivo Walter Ferretti (@SomosFerretti) January 6, 2020

se mencionan entre los favoritos porque no cuentan con una figura o jugador capaz de asumir un rol determinante cuando se necesite, pero no se puede descartar un papel protagónico de Ferretti y Juventus. Ambos cuentan con los elementos necesarios para bajar del podio a cualquier de los «grandes».

Por trayectoria y jerarquía, el Ferretti lleva la mayor responsabilidad de volver a callar bocas como el Apertura 2019. Nunca fue considerado favorito y terminó líder de la etapa regular, aunque finalmente quedó eliminado en la semifinal. Nadie descarta que pase lo mismo, pero seguro peleará por el cuarto lugar hasta el final.

El club proyecta al ruso Nikita Solodchenko como su figura para este certamen donde también incluyó otras contrataciones extranjeros, el delantero mexicano Fernando Villapaldo y el volante colombiano Juan Camilo Rodríguez. Veremos qué ofrecen.

La junta directiva de Juventus FC se complace en darle la más cordial bienvenida al Profesor Héctor Medina. El DT hondureño nos metió a las semifinales del Torneo Clausura 2018 @lgaprimera ¡Bienvenido Medina! #sangrerojiazul 🔴🔵 pic.twitter.com/T9Mg3188c4 — Juventus FC (@juventusfc_nic) December 17, 2019

El Juventus luce un plantel llamativo cada torneo, sin embargo queda debiendo algunas ocasiones como en el Apertura 2019. Las decepciones forzaron a la directiva a sacar el técnico argentino Roberto Chanampe y apostaron por el hondureño Héctor Medina, quien armó un plantel para competir e intentar meterse al podio.

Medina contrató a a tres paraguayos y un peruano-chileno Héctor Vega, quien presenta un currículo llamativo. El Juventus fue el único con pretemporada internacional— perdió 3-1 Lobos y 4-0 Real Minas, ambos hondureños de Primera División—, una muestra de la seriedad con la que se toma el torneo.

Jalapa, al descenso

En Jalapa se vive el futbol con mucha pasión, pero la situación del Municipal tienen nerviosa a la afición. Los jalapeños parecen destinados a regresar otra vez a Segunda División. La gillotina del descenso está bien colocada y da la impresión que difícilmente se la quitará.



Los jalapeños están a siete puntos del Madriz (19), que protagonizaron duelos parejos (ambos empates 1-1) en el Apertura. El Municipal cometió muchos errores defensivos inexplicables y no presenta refuerzos para cambiar ese realidad. En cambio los somoteños se han reforzados con jugadores y el entrenador panameño Juan Ramírez.

El CD Ocotal tiene una importante ventaja (9 puntos del descenso) para mantenerse en la categoría, sin embargo sus nuevas contrataciones son de bajo perfil. Las Sabanas resultó la mayor novedad del Apertura, pero no se ve posible que repita otra vez. El Chinandega FC tampoco se espera con complicaciones para descender.

Jornada 1

Sábado: Juventus FC vs. Managua FC a las 5:00 p.m., en Masaya y Madriz vs. Real Estelí a las 7:00 p.m., en Somoto.

Domingo: Chinandega FC vs. Las Sabanas a las 3:00 p.m., en León, Ocotal vs. Diriangén a las 5:00 p.m., en Ocotal y Ferretti vs. Jalapa a las 6:00 p.m., en el Nacional.