Ismael Munguía jugará el Premundial Sub 23: «El mánager de Washington me dijo que me veía en Grandes Ligas»

Ismael Munguía es convincente de principio a fin. Sabe que solo hay una forma de escalar a lo más alto en el beisbol: el trabajo sin descanso. “No me puedo descuidar. Trabajo todo el tiempo mi velocidad, mi bateo y mi defensa”, relata. Interesan sus declaraciones porque es lo que mejor hace, el muchacho ha tomado su nicho y lo exprime hasta la excelencia. Con 21 años juega para el conjunto Augusta GreenJackets, en Clase A con los Gigantes de San Francisco. Desde niño se dio cuenta que todos le sacaban ventaja física y de poder, así que se enfocó en lo que realmente hacía bien: correr, hacer contacto con la pelota y tomar el control de los jardines.

Esta semana la inició con una sonrisa cuando se dio cuenta que San Francisco lo había autorizado a representar Nicaragua en el Premundial Sub 23. “Primero le doy gracias a Dios. He sido parte de algunos equipos. Me siento orgulloso del sacrificio de haber estado en 2017 en la Selección Mayor. Cumplí un sueño de pequeño en los Juegos Centroamericanos, ahora asumo este reto con la Sub 23 de igual forma. Haré mi trabajo y no decepcionaré a nadie. Como dicen: gallo que juega en su casa mejor y nosotros lo haremos”, señala Munguía candidato a tomar el jardín central del equipo.

Ver jugar a Munguía es una espectáculo por su entrega. Corre como si quisiera alcanzar a un velocista, su terreno de cobertura parece de una hectárea, se mueve con mucha facilidad hacia los lados, controla el seguimientos de los elevados de espalda y en los piques cortos utiliza el sentido del anticipo. Y con el madero es impredecible, bien puede batear a banda contraria, partir el diamante, tocar la pelota o impactar al jardín izquierdo. Mientras, sobre las almohadillas es como un mosquito rondando en el rostro de los lanzadores.

“Este año evolucioné como persona y pelotero. Jugar todo el tiempo me ha ayudado a seguir desarrollándome. He trabajado mucho mi parte mental. Este año pienso avanzar de la categoría en donde estoy. La organización te pone en una categoría pero cada quien decide donde terminar. En otras palabras ellos son el puente y nosotros con el bateo, fildeo y el juego en sí forjamos el camino”, agregó.

Munguía revela que en una ocasión conversó con el mánager de Washington, diciéndole unas palabras que jamás olvidará. “Me dijo que me veía en Grandes Ligas por mi manera de jugar. No me he puesto meta exacta para que año me gustaría llegar. Voy año a año, día a día y cuando se me presente —ojalá que sea pronto— voy a representar bien el país. Si me dicen ahora que voy a jugar MLB lo hago, he visto a Soto, Acuña y si ellos pudieron por qué yo no, siempre quiero más, no me pongo obstáculos y nunca me quedo atrapado en el mismo lugar”, concluyó el muchacho quien tiene contento al mánager de la Selección Nacional Sub 23, Sandor Guido.

