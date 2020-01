Anitec confirma cierre de maquila norteamericana en Sébaco, donde 300 quedaron sin trabajo. Empresa fabricaba ropa a famosas marcas en EE.UU.

La Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), confirmó a LA PRENSA el cierre de la empresa Aalfs Uno, de capital norteamericano ubicada en Sébaco-Matagalpa desde el 2015. Según la organización la fábrica tenía tres meses de estar en proceso de cierre.

Dean García, director ejecutivo de Anitec, dijo que es la primera fábrica de capital norteamericano que cierra en el país, la cual habría dejado a unas 300 personas en el desempleo.

“Ellos venían en proceso de cierre desde el año pasado, que empezaron a liquidar al personal de acuerdo a los procedimientos legales, esa fábrica tenía alrededor de 300 trabajadores, esta es la primera (de capital norteamericano) que tenemos notificación y no se debe efectivamente a la crisis (política en Nicaragua) sino a un problema de reducción de contratos”, sostuvo García.

García agregó que para poder cerrar la empresa tuvo que notificar al Ministerio de Trabajo (Mitrab) y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), “con esa fábrica se cumplieron con los procedimientos, ese proceso duró alrededor de 2 a 3 meses, la fábrica venía al suave reduciendo el personal por la reducción de los contratos, esa fábrica nunca llegó a tener más de mil trabajadores, en tiempo mozo tuvo 700 trabajadores”.

La empresa se dedicaba a elaborar pantalones y chaquetas denim, para marcas reconocidas en los Estados Unidos, como Levis, GAP y Jcpenny, entre otros, según su sitio web.

García dijo que no conoce que en este momento esté otra textilera de capital norteamericano en proceso de cierre.

La última actualización de datos publicada en el sitio web del Banco Central de Nicaragua (BCN) detalla que en febrero del año pasado operaban bajo el régimen preferencial de zona franca 187 empresas. Más del 60 por ciento de estas empresas están relacionadas con textil confección. Dicho número reflejaba el cierre de 13 empresas con respecto a las doscientas que se reportaron en febrero del 2018.

Reducción de contratos

García precisó que la reducción de contratos con compradores internacionales es un problema que está afectando a la mayoría de las textileras en Nicaragua, “producto de la desaceleración” de la demanda mundial de textiles en el mundo.

De hecho el sector aún no ha sacado las proyecciones de este año porque aún se están negociando los contratos con los clientes e inversionistas y de eso depende la fijación de las metas.

“Según las estadísticas el volumen exportado ha bajado, porque hay una desaceleración, entonces no es la única fábrica que padece de eso, pero en términos generales unas tienen problemas, otras no tienen, sin embargo el sector ha venido sufriendo por la desaceleración del ritmo de crecimiento del volumen de producción, no significa que el sector no está creciendo, está creciendo pero menos de lo que crecía en años anteriores”, dijo García.

Además el director ejecutivo de Anitec dijo que cuando hay reducción de contratos se ve afectado el empleo, algo que no es nada oculto.

Por otra parte el director ejecutivo de Anitec señala que por el momento las empresas del sector no contemplan realizar nuevas inversiones directas durante el 2020. “El único proyecto que está ahorita en marcha, hasta el momento es la ampliación de la textilera de Mateare, esa emplearía a unos 800 trabajadores”, precisó.