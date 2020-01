Demócratas entran en segundo día de argumentos en juicio político a Trump en el Senado

Los demócratas inician el jueves el segundo día de argumentos en el histórico juicio político que tiene lugar en el Senado de Estados Unidos y con el que buscan la destitución del presidente Donald Trump.

El desafío del equipo de gestores demócratas incluye convencer a senadores republicanos escépticos para condenar a Trump y al público estadounidense profundamente dividido sobre el presidente en un año electoral.

El equipo dirigido por el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusa a Trump de abuso de poder y de obstruir la investigación en el Congreso.

En el primer día de argumentos el miércoles, los demócratas del Congreso acusaron a Trump de diseñar «un esquema corrupto» para presionar a Ucrania a investigar a su principal rival electoral en 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

En el primer día de apertura de argumentos ante los 100 senadores estadounidenses que sopesan si Trump debe ser destituido, el congresista Adam Schiff dijo que la votación sobre los artículos de juicio político decidiría la posición de Estados Unidos en todo el mundo.

Los gestores del juicio político argumentan que la culpabilidad de Trump es evidente.

«El presidente Trump retuvo cientos de millones de dólares en la ayuda militar a un socio estratégico en guerra con Rusia, para asegurar la ayuda extranjera para su reelección. En otras palabras, para hacer trampa. De esta manera, el presidente usó los poderes estatales oficiales disponibles solo para él, y no está disponible para ningún oponente político, para aprovecharse en una elección democrática», dijo Schiff el miércoles.

Los demócratas dicen que aún hay más pruebas por descubrir, pero fracasaron en su intento inicial el martes de obligar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a llamar a testigos al comienzo del juicio.

«Lo primero que vio el pueblo estadounidense, cuando sintonizaron el juicio político del presidente Trump, fue que los senadores republicanos votaron en contra de tener un juicio justo con evidencia relevante. El juicio político del presidente Trump comienza con una nube sobre él, nube de injusticia», expresó Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

McConnell dijo que no se tomará ninguna decisión sobre los testigos hasta que terminen los argumentos iniciales, pero podría terminar inclinándose ante la mayoría de los estadounidenses que desean que se llame a los testigos.

«Él entiende que, si parece un juicio falso, eso sería malo desde el punto de vista de la opinión pública y que podría ser perjudicial para el partido en noviembre. Por lo tanto, quiere que parezca un juicio en el sentido de que hay declaraciones iniciales de cada lado y los senadores tienen la oportunidad de hacer preguntas. Pero, por supuesto, no quiere que el juicio continúe indefinidamente, y quiere que haya una absolución al final», dijo Darrell West, analista político en Brookings Institution.

Un largo día de argumentos contra Trump pareció lograr pocos cambios de opinión: «La dinámica principal que va a cambiar es ¿qué sucede cuando el presidente presente su caso? Entonces, por supuesto, aún no hemos escuchado eso. Estoy ansioso por ver qué sucede entonces, y mi instinto es que dado que no hemos escuchado esa versión, que va a cambiar el juego «, dijo el senador republicano, Mike Braun.

Defensa de Trump

Los abogados de Trump comenzarán su defensa el sábado. Pero los aliados del presidente ya están acusando a los demócratas de utilizar el proceso de juicio político para obtener ganancias políticas.

«Cuando se trata de Donald Trump, están dispuestos a destruir la institución del cargo en nombre de él», indicó el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

Los demócratas tienen dos días más para sus argumentos iniciales, pero una batalla por permitir que los funcionarios de la Casa Blanca testifiquen a cambio del testimonio del exvicepresidente Joe Biden que ya se está en marcha.

«Eso no es un intercambio. Los juicios no son intercambios de testigos. Quieren usar este juicio para difamar a los Bidens. Ese no es el propósito del juicio, y los senadores no deberían permitir que se abuse de esa manera», dijo Adam Schiff.

Si McConnell no cambia su postura o no se llega a un acuerdo, sería el primer juicio de juicio político del Senado sin testigos.