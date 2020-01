Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (23 de enero)

Los nicaragüenses mantienen 639 días de crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más relevantes que debe conocer para este día.

BDF no ha sido vendido, ni está en venta, dicen fuentes de la institución bancaria

El Banco de Finanzas (BDF) no ha sido vendido ni tampoco hay conversaciones para que esto ocurra, informaron a LA PRENSA fuentes ligadas a dicha entidad, que reconocieron que al igual que el resto de instituciones bancarias están en proceso de ajuste para poder hacer frente a los afectos que la recesión económica ha tenido en la entidad, una de las más pequeñas del sistema financiero nacional. Desde hace varios días circula información de que el BDF fue vendido al Banco de la Producción (Banpro), luego de que dicha entidad aplicara un recorte de personal y cierre de sucursales.

¿Son suficientes tres retornos en la ampliación de Carretera Nueva a León? Acá te lo explicamos

Las obras de ampliación en 12 kilómetros de la Carretera Nueva a León están en su etapa final. Hay críticas y aprobaciones por la cantidad de retornos y giros habitados en ese tramo, que inicia en sacos Macen y se extiende hasta el poblado de Mateare. Por un lado, bajo anonimato por temor a sufrir represalias, habitantes de la zona se quejan porque, según ellos, son pocos los tres retornos que hay en el tramo ampliado y como en una parte de la vía se colocan jersey (barreras de concreto) o se construye bulevar para dividir los sentidos viales, no se puede retornar como cuando solo hay raya amarilla.

Depósitos bancarios cierran con saldo positivo en el 2019

La salida de depósitos que comenzó en abril del 2018, se desaceleró en el 2019, de manera que al cierre del año se registraron 8 meses de caída y cuatro de crecimiento, pero al final el saldo fue positivo, según datos de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Entre enero y diciembre del 2019 los depósitos crecieron 30 millones de dólares, propiciado principalmente por depósitos a la vista, según un análisis realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Contribuyentes están obligados a pagar los últimos dos años, si la Alcaldía no cobró impuestos

Si en cada año la Alcaldía de Managua no cobró el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y cualquier otra obligación tributaria, lo único que el contribuyente está obligado a pagar solo son los últimos dos años, aclara el experto en temas municipales Manuel Ortega Hegg, esto después de ser consultado por decenas de ciudadanos sobre la presión de cobro que realizan los funcionarios de la Dirección General de Recaudación. Ortega Hegg expone además que el cobro de cada año debió ser de forma escrita, a través de una notificación. Si se hizo con una llamada telefónica, por ejemplo, no aplica y la deuda automáticamente prescribe.

Cosep dice que las empresas están siendo forzadas bajo la figura de «defraudación fiscal» a pagar impuestos

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri confirmó que las empresas están siendo forzadas vía judicial para pagar impuestos en Nicaragua, utilizando como arma legal la figura de la defraudación fiscal pese a las dificultades económicas que están afrontando los negocios como consecuencia de dos años de recesión.

En declaración a los medios de comunicación, Aguerri dijo que «vemos una preocupación real con la arbitrariedad que se está dando con los incrementos en las alcaldías en relación con el Impuesto del IBI, de la matrícula, y no solo eso sino que ya empezó a haber de alguna manera un proceso donde están utilizando la figura de defraudación fiscal para llevar a empresarios a situaciones penales, donde a través de querer amenazarlos o llevarlos a las cárceles, forzarlos a tener que pagar en condiciones donde no tenes la posibilidad ni siquiera de tener una autoridad de dirimir sobre si vos tenés la razón o no tenés la razón».