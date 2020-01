Oposición insta a Kitty Monterrey a sumarse a los esfuerzos de unidad en la conformación de la Coalición Nacional

La oposición agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pidió este jueves a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey no obstaculizar los esfuerzos de unidad en la conformación de la Coalición Nacional que se organiza para sacar del poder a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Con el partido CxL sí ha habido reuniones, hay invitaciones, pero insisto (en que) doña Kitty (Monterrey) no puede ver lo que ella no ha participado en redactar a construir. Nosotros invitamos a trabajar, no es que decimos aquí ah, grite, aquí nosotros somos los que ya tenemos la receta mágica, no es así: es que entre todos en conjunto redactemos y una vez redactado y con el consenso y la aprobación de todos eso sean las normas que regulen la Coalición», expuso el político opositor, José Pallais.

El lunes 20 de enero, Monterrey se quejó de que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, organizaciones opositoras que impulsan la unidad en la oposición no han tomado en cuenta al partido que preside en el proceso de unidad y la conformación de la Coalición Nacional. También criticó que en esas organizaciones muchos de sus integrantes habían sido en el pasado colaboradores del régimen de Daniel Ortega.

Pallais explico que el partido CxL «y Monterrey en lo personal ha tenido un discurso excluyente. Ese discurso excluyente es contrario a lo que la gente demanda; es contrario al espíritu de inclusión que hemos encontrado en la gran mayoría de los actores políticos con loas cuales hemos hablado».

El opositor agregó: «Mi mensaje es (a Monterrey) que no esté esperando que nosotros le digamos vení sumate a esto, esto es lo que nosotros te imponemos; esa es la vieja forma de hacer política y hay una costumbre que el cacique, el líder mesiánico es el que ordena todo, no, eso ya se acabo. Juntemos a construir juntos esta Coalición. Que se siente en beneficio de Nicaragua».

El objetivo es Ortega

Ivania Álvarez, del consejo político de la Unidad Nacional, llamó a Kitty Monterrey a deponer su posición de exclusión y sumarse a la unidad que se construye para formar la Coalición Nacional que tiene como objetivo aglutinar a la oposición.

«Todos hemos depuestos nuestras críticas porque creemos que hay un objetivo primordial que es sacar a Ortega porque nada va cambiar si Ortega sigue en el poder. Ella sigue en la misma posición y no puede ser que quienes más nos hemos expuesto en la calle, en nuestras ciudades, los exiliados y todo, estemos en una mejor posición de deponer nuestra agenda por la del país», aseguró Álvarez.

La opositora reconoció que las bases de CxL han estado en las calles, pero lamentó que los dirigentes de ese partido «tengan actitudes arrogantes». «Yo la invito a deponer esos intereses personales o cupulares por el objetivo por el objetivo común que tenemos los nicaragüenses de salir de la dictadura de Daniel Ortega», pidió Álvarez.

La Nicaragua Azul y Blanco

Félix Maradiaga, también miembro de la UNAB, lamentó la posición de Monterrey y le recordó que Nicaragua vive momentos de cambio «y de Azul y Blanco» para sacar a la dictadura del poder. «La Coalición Nacional tiene una obligación con la pluralidad y te lo dice un liberal y un liberal que reconoce que tampoco esta no es una lucha entre liberales y sandinistas; esas etiquetas entre blanco y negro no corresponden, no estamos en la época de la guerra fría, no estamos en la época del macartismo; estamos en la época de la Azul y Blanco», afirmó Maradiaga.

Oscar Sobalvarro, vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), negó que esa agrupación política ande excluyendo a algún sector opositor y demandó a la vez que los canales de comunicación deberían ser institucionales y no con llamadas telefónicas esporádicas.

«Nosotros no hemos excluido a nadie, no se de dónde han sacado eso de la exclusión. Nosotros hemos dicho, queremos tener un conversatorio con la Alianza Cívica de la cual somos aliados y hablar del tema de la conformación de la Coalición Nacional», aclaró el vicepresidente de CxL.

Sobalvarro explicó también que ya se había puesto en agenda del lunes pasado un encuentro con la Alianza Cívica, pero que esta fue cancelada por Juan Sebastián Chamorro, por encontrarse fuera del país y que hasta hoy no han acordado reunirse. «Voluntad de dialogo siempre la hemos tenido para abordar cualquier tema que tenga que ver con esta lucha», precisó Sobalvarro.